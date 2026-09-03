♥17세 연하 아내와 나란히...조지 클루니, 베니스 레드카펫서 압도적 아우라

사진제공=연합뉴스

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[스포츠조선 김수현기자] 미국 톱배우 조지 클루니가 17세 연하의 아내 아말 클루니와 함께 레드카펫에 등장하며 변함없는 존재감을 드러냈다.

조지 클루니는 3일(한국시각) 개막한 제83회 베니스 국제영화제 레드카펫 행사에 아내 아말 클루니와 함께 참석해 팬들과 취재진의 시선을 사로잡았다.

조지 클루니와 아말 클루니는 나란히 레드카펫에 올라 공식석상에 모습을 드러냈다. 두 사람은 오랜 시간 함께해 온 부부답게 자연스럽게 행사에 참석하며 관심을 모았다.

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이날 조지 클루니는 자신의 배우 인생을 돌아보며 솔직한 소감을 전하기도 했다.

그는 "데뷔할 때 목표는 월세 납부였는데, 행복한 우연처럼 일이 계속 이어졌다"며 "저 혼자 잘해서 여기까지 오지 못했음을 잘 알고 있다"고 말했다.

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함께 레드카펫에 선 아말 클루니 역시 남다른 이력으로 잘 알려져 있다.

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레바논 태생인 아말 클루니는 내전으로 인해 가족과 함께 영국 런던에 정착한 뒤 변호사가 됐다. 이후 인권운동가와 작가로도 활동하며 국제적인 명성을 쌓았다.

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조지 클루니와 아말 클루니는 2013년 7월 처음 만난 것으로 알려졌다. 두 사람은 만남 이후 연인으로 발전했고, 1년 뒤인 2014년 결혼했다.

할리우드 대표 배우와 국제 인권 분야에서 활동해 온 변호사의 만남으로 당시에도 큰 화제를 모았다.

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이후 두 사람은 공식석상에 함께 모습을 드러내며 세계적인 스타 부부로 주목받아 왔다. 이번 베니스 레드카펫에서도 나란히 등장하며 여전한 관심을 입증했다.

shyun@sportschosun.com