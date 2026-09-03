'박성광♥' 이솔이, 비키니만 입고 승마라니 "정말 낭만적"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 코타키나발루에서 여유로운 휴양을 즐기며 군살 없는 비키니 자태를 뽐냈다.

이솔이는 3일 자신의 계정에 "코타키나발루에서 복귀했다. 두 번째인데 다시 경험한 코타키는 정말 낭만적이다"라며 여행 중 촬영한 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 이솔이는 코타키나발루의 아름다운 풍광을 만끽하며 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 비키니 차림으로 요트 위에 누워 휴식을 취하는가 하면, 석양을 배경으로 말을 타며 이국적인 풍경 속 자유로운 한때를 즐겼다.

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특히 요트 위에서 포착된 이솔이는 비키니 차림으로 늘씬한 보디라인과 탄탄한 복근을 드러내 눈길을 끌었다. 꾸밈없는 자연스러운 모습으로 휴양을 즐기면서도 건강미 넘치는 매력을 발산했다.

여행 중 아쉬웠던 점도 있었다. 이솔이는 "코타키나발루가 세계 3대 석양이라 엄청 기대를 하고 갔다. 하지만 이번엔 연무(헤이즈) 때문에 햇빛도 선셋도 볼 수 없었다"고 털어놨다.

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기대했던 아름다운 석양을 제대로 보지 못한 아쉬움을 전하면서도 여행 자체에 대한 만족감은 컸다. 이솔이는 "그럼에도 불구하고 프라이빗 요트, 해변 승마, 워터프론트 라이브 공연 등 모든 곳에서 낭만을 느끼고 왔다"며 여행을 돌아봤다.

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특히 여행에서 빼놓을 수 없는 먹방도 마음껏 즐겼다. 이솔이는 "먹부림이 주 목적이긴 했으나 여행 내내 복근도 어느 정도 유지하며 잘 다녔다"고 덧붙였다. 맛있는 음식을 즐기는 동시에 몸매 관리도 놓치지 않은 여행이었다는 설명이다.

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비록 기대했던 석양은 만나지 못했지만, 요트와 승마, 라이브 공연 등 다양한 경험을 통해 코타키나발루만의 낭만을 충분히 만끽한 이솔이. 사진을 통해서도 휴양지에서의 여유와 행복한 순간들이 고스란히 전해졌다.

한편 이솔이는 지난 2020년 박성광과 결혼했다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 결혼 생활과 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.