이래서 김혜수 하는구나.."15명 강의료 전액 지원, 후배에 20년간 존댓말까지"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김혜수의 남다른 후배 사랑이 공개됐다. 배우 하지영은 김혜수가 후배 15명의 영화 수업료를 전액 부담한 것은 물론, 20년간 자신에게 존댓말을 써왔다고 밝혔다.

2일 '유튜브하지영' 유튜브 채널에는 방송인 하하, 개그맨 김원효가 출연한 영상이 공개됐다.

이날 하지영은 "제가 가장 존경하는 사람은 김혜수 선배님이다. 제 우주"라며 각별한 마음을 전했다.

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하지영은 "20년 동안 아직까지 제게 말을 안 놓으신다. 어느 날 '지영 씨 좋아할 것 같은 강의가 있는데 한 번 들어볼래요?'라고 하셨다"라고 말했다. 이어 "'아는 게 없어서 공부하고 싶다'라고 말씀드렸다. 알고 보니 영화와 음악을 공부하는 강의였다. 그 강의를 들어서 그 다음부터 행사를 하게 됐다"라며 김혜수가 추천한 강의로 큰 도움을 받았다고 설명했다.

그런데 나중에 알게 된 사실이 있었다. 해당 강의의 수강료를 김혜수가 모두 부담하고 있었던 것.

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하지영은 "저는 몰랐다. 15명이 그 강의를 들었는데 (수강료가) 꽤 비싸다. 그런데 언니가 다 내고 있었다"고 말했고 하하는 "대단하다"며 감탄했다.

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한편 하지영은 리포터 시절 김혜수를 인터뷰하며 인연을 맺었고, 20년간 인연을 이어오고 있는 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com