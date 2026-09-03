유해진X박해일X이민호, '암살자(들)' 이 캐스팅이 되네?

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 완벽한 연기 앙상블을 펼친 캐스팅 라인업으로 눈길을 끈다.

'암살자(들)'이 유해진, 박해일, 이민호를 비롯해 배성우, 엄지원, 박지환, 박훈, 류혜영, 장률, 최유리, 류경수, 김대명, 심은경, 박해준, 박성훈, 오정세, 신현빈, 정우성까지 믿고 보는 배우들이 모두 모인 화려한 캐스팅 라인업으로 기대를 모은다.

사건의 배후를 좇는 형사 철구 역의 유해진과 신문사 사회부 부장 재환 역의 박해일, 신입 기자 영일 역의 이민호는 서로 다른 위치와 시선에서 하나의 사건을 추적하며 극의 중심을 이끈다.

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허진호 감독은 세 배우의 캐스팅에 대해 "형사로서 사건에 대해 추적해가는 것, 사회부장이 사건을 바라보는 시선, 그리고 막 입사한 신입 기자가 사건을 바라보는 시선, 이들의 행동이 앙상블이 잘 되는 게 중요했기 때문에 염두에 두고 배우들을 만나게 되었다"고 밝혀 각기 다른 에너지를 지닌 세 배우가 만들어낼 강렬한 시너지에 기대를 높인다.

여기에 배성우, 엄지원, 박지환, 박훈, 류혜영, 장률, 최유리, 류경수, 김대명, 심은경, 박해준, 박성훈, 오정세, 신현빈, 정우성까지 탄탄한 연기력과 독보적인 개성을 지닌 배우들이 가세해 작품을 더욱 풍성하게 채운다.

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허진호 감독은 함께한 배우들에 대해 "다들 꼭 같이 작업해 보고 싶었던 배우들이었다"며 "그 인물에 대해 많은 고민들을 가지고 와서 대화를 나누었다"고 밝혀 역할마다 자신만의 색깔과 존재감을 더한 배우들의 열연을 기대케 한다.

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현장에서 배우진이 주고받은 에너지 역시 남달랐다. 이민호는 "평소에 좋아했던 낯익은 배우들이 현장에 언제나 계셨기 때문에 새로운 몰입을 가지고 다채롭게 촬영할 수 있었던 것 같다"며 탄탄한 연기력의 배우들과 함께하며 느낀 시너지를 강조했다. 박해일은 "보시다 보면 '이 배우가 나왔네, 저 배우도 나왔네' 하면서 다양하고 매력적인 배우들의 연기를 즐기실 수 있으실 것 같다"고 전해 등장하는 순간마다 스크린을 장악할 배우들의 활약에 대한 기대를 높였다.

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허진호 감독 또한 "유해진, 박해일, 이민호, 그리고 너무나 많은 배우의 좋은 연기 앙상블을 볼 수 있다"고 자신감을 드러낸 만큼, 각기 다른 개성과 에너지가 어우러진 풍성한 연기 앙상블은 '암살자(들)'의 결코 놓칠 수 없는 관전 포인트가 될 전망이다.

1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다. 추석 연휴인 오는 23일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com