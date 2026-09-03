이승철, 재혼한 사업가♥ 아내에 극진 대접 "장어 10시간 고아 매일 아침·저녁 대령"(신랑수업)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]'신랑수업2' 이승철이 박소영의 남편 문경찬에게 꿀팁을 전수했다.

4일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 지난 8월 28일 첫 딸을 품에 안은 박소영X문경찬 부부가 출산 예정일을 10일 앞두고 재출연해, 양가 어머니와 함께 '출산 대첩'을 치르는 현장이 펼쳐진다.

이날 박소영X문경찬 부부는 출산 날 챙겨야 할 준비물들과 동선을 미리 체크한다. 그러던 중 양가 어머니가 찾아와 '2세 탄생' 전 마지막 식사를 함께 한다. 특히 문경찬의 어머니는 산모용 미역을 챙겨와 아들에게 손수 미역국 만드는 법을 전수한다. 이를 지켜보던 이승철은 "앞으로 인기 많은 아빠가 되려면 요리를 잘해야 한다. 볶음밥 같은 것도 국그릇에 밥을 담아 뒤집는 '데코 스킬'을 쓰면 좋다"라고 '딸바보 선배'다운 '꿀팁'을 알려준다. 더불어 이승철은 "아내를 위해 특별 영양식을 만들어준 적이 있다"라며 "장어를 10마리 사서 직접 손질해 10시간 동안 푹 고아 '장어묵'을 만들었다. 이를 한 덩어리씩 끓여 매일 아침&저녁으로 대령했다"라며 남달랐던 '내조 스케일'을 회상한다.

Advertisement

시어머니와 남편이 정성스레 끓인 미역국을 박소영이 행복하게 맛보며 분위기가 훈훈해진 것도 잠시, 박소영은 "혹시라도 저희 부부가 바쁠 때 육아를 도와주실 수 있으신지?"라고 어머니들에게 묻는다. 그런데 고요한 정적만 흘러 짠내 웃음을 자아낸다. 직후 어머니들은 육아에 대한 솔직한 마음을 털어놓는다. 어머니들의 찐 속내가 무엇인지 궁금증이 모이는 가운데, 박소영은 이날 스튜디오에서 "'신랑수업' 시즌1 출연이 우리 부부를 이어준 것이나 마찬가지다. '신랑수업' 덕분에 시어머니에게 점수를 땄다"고 해 모두의 귀를 쫑긋 세운다. 박소영이 '상견례 프리패스'에 성공한 이유가 무엇인지 관심이 쏠린다.

그런가 하면 박소영-문경찬 부부는 '메리'를 출산하는 과정 또한 낱낱이 공개한다. "예정일이 지나고도 소식이 없어서 유도 분만을 결정했다"라며, 진통부터 메리를 만난 직후의 뭉클한 모습까지 담아내 감동을 자아낼 전망이다. 박소영-문경찬 부부의 '예비 부모수업' 및 출산 현장은 4일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 만날 수 있다.

Advertisement

한편 이승철은 지난 2007년 2세 연상의 사업가 박현정 씨와 재혼했으며, 슬하에 두 딸을 두고 있다.

Advertisement

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com