장세혁, 김지연과 영혼 바뀌었다…박서함 구하러 '너에게 다이브'

사진제공=너에게 다이브

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 김지연과 장세혁이 박서함을 되살리기 위해 가장 빛나던 시절로 돌아간다.

오는 9월 26일 디즈니+와 채널A를 통해 첫 공개되는 덱스터픽쳐스 제작 새 드라마 '너에게 다이브'(연출 소재현, 극본 김보금 이온)는 1차 티저 영상과 메인 포스터를 공개하며 윤하나(김지연), 정우재(박서함), 윤하루(장세혁)의 특별한 재회를 예고했다.

'너에게 다이브'는 오래된 캠코더를 통해 과거로 돌아갈 수 있다는 사실을 알게 된 쌍둥이 남매 윤하나와 윤하루가 정우재를 되살리기 위해 시간을 거슬러 뛰어드는 첫사랑 구출 로맨스다.

Advertisement

공개된 티저 영상은 배우가 된 첫사랑 윤하나의 곁을 지키는 경호원 정우재의 "내가 반드시 지킬게"라는 말로 시작된다. 두 사람이 함께했던 추억이 주마등처럼 스쳐 지나가는 가운데, 이번에는 윤하나가 "널 꼭 지켜낼 거야"라고 다짐해 정우재에게 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 높인다.

이어 윤하나는 쌍둥이 오빠 윤하루의 손을 잡고 다이빙대에서 뛰어내린다. '인생의 가장 빛나는 순간으로 다시 한 번 다이브'라는 문구처럼 수면 아래로 가라앉은 남매는 정우재와 함께했던 찬란한 학창 시절로 돌아가 기적 같은 순간과 마주한다.

Advertisement

그러나 시간여행과 함께 예상치 못한 변수가 발생한다. 과거에 도착한 윤하나와 윤하루의 영혼이 서로 뒤바뀐 것. 윤하루의 몸에 들어간 윤하나는 낯선 자신의 모습에 혼란스러워하는 것은 물론, 정우재와 가까워질 때마다 얼굴을 붉히며 당황한다. 반면 윤하나의 몸에 들어간 윤하루는 바뀐 상황에 빠르게 적응하며 현실을 즐겨 극과 극의 모습을 보인다.

Advertisement

과연 몸이 뒤바뀐 쌍둥이 남매가 좌충우돌 시간여행 속에서도 정우재의 운명을 바꾸고 그를 현실로 다시 데려올 수 있을지 관심이 쏠린다.

사진제공=너에게 다이브

Advertisement

함께 공개된 메인 포스터에는 과거와 현재를 넘나들며 특별한 인연을 이어갈 윤하나와 정우재, 윤하루의 청춘 케미스트리가 담겼다. '가장 빛나던 우리의 그날로, 다시 한 번 다이브!'라는 문구는 세 사람이 다시 마주할 찬란했던 순간에 대한 기대감을 높인다.

특히 첫사랑을 되살리기 위한 시간여행이라는 애틋한 서사에 쌍둥이 남매의 영혼 체인지라는 유쾌한 설정이 더해지면서 색다른 재미를 예고한다. 서로의 몸으로 과거에 떨어진 윤하나와 윤하루가 정우재의 운명을 바꾸고 세 사람의 빛나던 시간을 되찾을 수 있을지 주목된다.

Advertisement

\김지연, 박서함, 장세혁이 그려낼 첫사랑 구출 로맨스 '너에게 다이브'는 오는 9월 26일 디즈니+와 채널A를 통해 첫 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com