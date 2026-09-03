[공식]라이즈, 데뷔 3주년 기념 1억 기부…팬클럽 '브리즈' 이름으로 선행

라이즈. 사진제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 라이즈(RIIZE)가 데뷔 3주년을 맞아 팬클럽 브리즈(BRIIZE)의 이름으로 1억원을 기부하며 뜻깊은 선행에 나섰다.

오는 9월 4일 데뷔 3주년을 맞는 라이즈는 팬들을 향한 감사의 마음을 담아 3일 삼성서울병원에 1억원을 기부했다. 특히 이번 기부는 공식 팬클럽 브리즈의 이름으로 진행돼 의미를 더했다.

기부금은 취약계층 아동·청소년 환자들의 수술비와 치료비 지원에 사용될 예정이다.

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라이즈는 "팬분들께서 저희의 꿈을 응원해 주신 덕분에 저희가 더 좋은 아티스트로 성장하고 있다고 생각한다"며 "받은 사랑을 다시 나누면서 희망을 필요로 하는 곳에 조금이나마 도움을 드릴 수 있는 아티스트가 되고 싶다"고 밝혔다.

라이즈는 그간 아동, 청소년의 꿈과 희망을 응원하며 문화예술, 보건의료, 사회복지 등 다양한 분야에서 나눔을 이어왔다. 국내외 응급 재난 구호를 위한 기부에도 꾸준히 동참하며 선한 영향력을 전해왔다.

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라이즈는 오는 9월 12~13일 인천 인스파이어 아레나에서 데뷔 3주년 기념 팬미팅 'Ch. RIIZE : ON AIR'(채널 라이즈 : 온 에어)를 개최하고 팬들과 만난다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com