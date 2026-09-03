주니, 남미까지 홀렸다…월드투어 30개 도시 찍고 日 도쿄로

사진제공=모브컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 주니(JUNNY)가 멕시코와 브라질, 아르헨티나를 뜨겁게 달구며 월드투어의 열기를 남미까지 이어갔다.

주니는 지난달 21일(이하 현지시간) 멕시코 멕시코시티를 시작으로 23일 브라질 상파울루, 25일 아르헨티나 부에노스아이레스에서 'null(널)' LATAM TOUR(라탐 투어)를 개최하고 현지 팬들과 만났다.

이번 월드투어는 주니가 지난해 발표한 정규 2집 'null'을 기반으로 전 세계 주요 도시를 순회하는 단독 공연이다. 호주와 유럽, 북미, 아시아에 이어 국내 첫 단독 콘서트까지 마친 주니는 남미 3개 도시에서도 공연을 펼치며 글로벌 행보를 이어갔다.

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주니는 지난 6월 발매한 'Heaven Can Wait(헤븐 캔 웨이트)'를 비롯해 리믹스 버전의 'Here We Go Again(히얼 위 고 어게인)', 'INVITATION(인비테이션)' 등 다양한 무대로 공연을 채웠다. 특유의 라이브와 R&B 감성을 앞세워 현지 관객들과 호흡했다.

정규 2집 수록곡도 대거 선보였다. 'Passion, Pain & Pleasure(패션, 페인 & 플레저)', 'SOUR(사워)', 'Energy(에너지)' 등에서는 감미로운 보컬을 들려줬으며, 'AURA(아우라)', 'RUSH(러시)'에서는 보컬과 랩을 오가며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 드러냈다.

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이로써 주니는 남미를 포함해 총 30개 도시에서 공연을 펼치며 월드투어의 규모를 확장했다. 오는 27일에는 일본 도쿄에서 'null' 투어를 이어간다.

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주니는 월드투어와 함께 다양한 음악 활동도 병행하고 있다. 지난달 27일에는 예빛과 함께 클래지콰이 프로젝트의 명곡을 리메이크한 'Lover Boy(러버 보이) (Feat. JUNNY)'를 발매했다.

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오는 10월 17일에는 미국 로스앤젤레스에서 열리는 '2026 무한도전 Run in LA'에 K팝 아티스트로 참석해 무대를 선보일 예정이다.