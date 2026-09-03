류수정, 러블리즈 넘어 자신만의 색으로…새 둥지서 새 출발

사진제공=올마이애닉도츠

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[스포츠조선 정빛 기자]류수정이 새 소속사에서의 첫 앨범을 통해 자신만의 색깔을 다시 펼쳐 보인다.

류수정은 지난 2일 공식 SNS를 통해 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM(올 더 컬러스 아이 엠)'의 무드 포스터를 공개하며 컴백을 예고했다.

공개된 포스터 속 류수정은 푸른 하늘과 지붕을 배경으로 카메라를 응시하고 있다. 블랙 민소매 의상과 길게 늘어뜨린 헤어스타일로 차분한 분위기를 연출한 가운데, 한층 성숙해진 모습으로 새 앨범의 무드를 드러냈다.

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'ALL THE COLORS I AM'은 하나의 색으로 정의할 수 없는 류수정의 다양한 모습을 담은 앨범이다. 무너지고 이를 인정한 뒤 다시 일어서는 과정에서 서서히 단단해지는 시간을 류수정만의 감성으로 풀어낸다.

러블리즈의 리드보컬로 데뷔한 류수정은 특유의 허스키한 음색을 앞세워 존재감을 보여왔다. 솔로 활동을 시작한 뒤에는 꾸준히 곡 작업에 참여하며 싱어송라이터로서 자신만의 음악적 색깔을 구축해왔다.

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특히 이번 앨범은 류수정이 최근 종합 엔터테인먼트사 올마이애닉도츠(all my anecdotes)와 전속계약을 체결한 뒤 처음 선보이는 음악 활동이라는 점에서도 눈길을 끈다. 새로운 출발점에 선 류수정이 자신의 이야기를 어떤 음악과 색깔로 풀어낼지 주목된다.

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류수정의 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'은 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com