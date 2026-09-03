엔하이픈, 日도 정상 찍었다…오리콘 3관왕→빌보드 재팬 1위

사진제공=빌리프랩

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 일본 주요 앨범 차트를 휩쓸며 글로벌 흥행세를 이어가고 있다.

3일 일본 오리콘에 따르면 엔하이픈의 미니 8집 '더 신 : 블리스(THE SIN : BLISS)'는 19만 3282포인트를 기록하며 최신 '주간 합산 앨범 랭킹'(9월 7일 자, 집계 기간 8월 24~30일) 1위에 올랐다.

이로써 엔하이픈은 총 11개 작품을 '주간 합산 앨범 랭킹' 정상에 올렸다. 오리콘에 따르면 이는 해당 차트 역대 3위에 해당하는 기록이다. '주간 합산 앨범 랭킹'은 CD 판매량과 디지털 다운로드 수, 스트리밍 횟수 등을 합산해 순위를 매긴다.

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'더 신 : 블리스'는 같은 기간 집계된 '주간 앨범 랭킹'과 '주간 해외 앨범 랭킹'에서도 1위를 차지하며 오리콘 3관왕을 달성했다. '주간 디지털 앨범 랭킹'에서도 톱10에 진입했다.

빌보드 재팬에서도 강세를 보였다. '더 신 : 블리스'는 최신 차트(집계 기간 8월 24~30일) '톱 앨범 세일즈' 1위에 올랐다. 타이틀곡 '블러디 파라다이스(Bloody Paradise)'는 '핫 샷 송' 10위를 기록하고 '재팬 핫 100'에도 진입했다.

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엔하이픈은 이번 앨범으로 미국 빌보드에서도 자체 최고 기록을 새로 썼다. '더 신 : 블리스'는 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 차지했고, '블러디 파라다이스'는 '버블링 언더 핫 100' 23위에 올랐다. 앨범과 타이틀곡 모두 엔하이픈의 미국 빌보드 자체 최고 성적이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com