김지훈, 상위 1% 성적에도 아주대 입학 "수능 400점 만점에 350점 후반"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김지훈이 전국 상위 1%에 해당하는 수능 성적을 기록했던 학창시절을 회상했다. 뛰어난 성적과 달리 스스로를 "쭈구리였다"고 표현해 눈길을 끌었다.

2일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 '지금 불륜보다 더 문제인 게 있다?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 방송에는 김지훈이 게스트로 출연해 유인나, 고영배와 다양한 이야기를 나눴다.

이날 유인나는 김지훈의 학창시절 성적을 언급하며 "IQ도 150이 넘게 나왔고 수능 성적도 400점 만점에 350점 후반대를 받았다더라"고 말했다.

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영상 자막을 통해 해당 점수가 전국 상위 1%에 해당하는 성적이라는 설명이 더해지자 유인나는 "그때 350점 후반이면 정말 받기 어려운 점수다"라며 놀라움을 드러냈다.

김지훈 역시 당시를 떠올리며 "진짜 제가 할 수 있는 최선을 다했다"고 말했다. 이어 "내심 더 높은 점수를 기대했다. 그래서 재수도 생각했지만 다시 한번 수능 공부를 하는 게 너무 끔찍했다. 너무 열심히 해서"라고 털어놨다.

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김지훈의 성적 이야기를 듣던 고영배는 "3등 아래로 떨어진 적 없다더라"라고 거들었다. 이에 김지훈은 "반에서"라고 정정하며 웃음을 자아냈다. 학창시절 꾸준히 상위권을 유지했던 성실한 면모가 드러나는 대목이다.

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하지만 공부뿐만 아니라 외모 역시 남다른 학창시절을 보냈을 것이라는 예상에는 의외의 답을 내놨다.

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학창시절부터 뛰어난 외모로 인기가 많았을 것 같다는 이야기에 김지훈은 "쭈구리였다"라고 단호하게 답했다. 이어 "고등학교 때는 호르몬 분비가 왕성했는지, 여드름 나고, 안경을 꼈다"라고 당시를 회상했다.

그러나 그의 설명과 함께 공개된 학창시절 사진은 사뭇 달랐다. 사진 속 김지훈은 앳된 얼굴에도 또렷한 이목구비와 훈훈한 외모를 자랑해 시선을 모았다.

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한편 김지훈은 아주대학교 심리학과를 졸업했다. 현재 쿠팡플레이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 재홍 역을 맡아 열연을 펼치고 있다.