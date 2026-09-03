서울 한복판 행사에 기모노...할리우드 스타, 역대급 패션에 네티즌 분노

사진=안셀 엘고트 SNS

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[스포츠조선 김수현기자] 할리우드 배우 안셀 엘고트가 한국에서 열린 공식 행사에 일본 전통 의상인 기모노를 입고 등장해 때아닌 복장 논란에 휩싸였다.

지난 2일 서울 용산구 한남동 리움미술관에서 열린 'CJ 나이트 인 셀러브레이션 오브 프리즈 서울' 행사에는 안셀 엘고트가 참석했다.

이날 행사에는 배우 이병헌과 이민정, 이정재, 가수 지드래곤을 비롯해 재계 인사인 SK 최태원 회장 등 유명 인사들이 참석해 자리를 빛냈다.

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하지만 행사 이후 온라인에서는 안셀 엘고트의 복장을 두고 갑론을박이 이어졌다.

안셀 엘고트가 일본 전통 의상인 기모노를 입고 행사장에 등장했기 때문이다.

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한국에서 열린 공식 행사에 초청받은 할리우드 배우가 일본 전통 의상을 착용한 모습을 두고 일부 네티즌들은 불편한 반응을 보였다.

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온라인에서는 "환승하다가 비행기 잘못 내린 줄 알았다", "서울 한복판에 대놓고 기모노라니", "이 꼴을 하고 한국에 왔다는 거냐. 그것도 공식 행사 초청 자리에", "어딜 감히 저런 걸 걸치고 오냐" 등의 반응이 나왔다.

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앞서 안셀 엘고트는 방탄소년단의 팬이라고 밝히며 한국과의 인연을 언급한 바 있어 더욱 실망감을 안긴다.

그는 지난 2017년 8월 영화 홍보를 위해 한국을 찾았을 당시 기자간담회에서 "빌보드 행사에서 방탄소년단을 만났고 계속 연락을 하고 있다"고 밝혔다. 이후 약 3개월 뒤에도 레드카펫 인터뷰에서 방탄소년단을 향한 팬심을 드러내며 국내 팬들의 관심을 받았다.

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안셀 엘고트는 영화 '베이비 드라이버', '웨스트 사이드 스토리' 등에 출연하며 국내에서도 이름을 알렸다.

shyun@sportschosun.com