'23세 결혼' 한그루, 쌍둥이 출산→7년 만에 이혼한 이유.."참고 살던 母 영향 받아"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 한그루가 어린 시절 아버지와의 불화를 참고 살던 어머니의 모습이 자신의 이혼에 영향을 미쳤다고 털어놨다.

2일 '형수는 케이윌' 유튜브 채널에는 '다른 엄마 사교육 열 올릴 때 아무것도 안 시키는 MZ식 교육'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

한그루는 케이윌이 이혼 결심한 계기를 묻자 "저는 엄마가 어릴 때 이혼하셨다. 혼자 사시다가 재혼을 하셔서 지금은 새아빠랑 살고 있다. 엄마가 참고 힘들어하는 걸 보면서 같이 스트레스를 받았다"라고 말했다. 이어 "내가 행복해야 아이들도 행복하지 않나. 나를 위한 선택을 하는 것도 괜찮을 것 같다는 생각이 들었다"라고 덧붙였다.

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그러자 케이윌은 "저희 엄마는 매일 저한테 '너 결혼하면 네 아빠랑 이혼할 거다'라고 했다. '너 때문에 아빠랑 사는 거다'라는 말이 '너 때문에 내 삶이 불행해'로 들렸다. 그래서 '지금 (이혼)하라'라는 말을 매일 했다"라며 한그루의 말에 공감했다.

한편 한그루는 1992년 생으로 2015년 9세 연상 사업가와 결혼, 쌍둥이 남매를 출산했다. 하지만 2022년 이혼했으며 두 아이를 홀로 키우고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com