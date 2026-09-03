'서든어택', 치어리더 김가현·이예빈 캐릭터 출시…시즌3 피날레 이벤트도

Advertisement

Advertisement

넥슨의 온라인 FPS 게임 '서든어택'이 치어리더 김가현과 이예빈을 게임 속 캐릭터로 선보인다. 신규 캐릭터 출시와 함께 2026 시즌3를 마무리하는 각종 이벤트도 시작한다.

김가현과 이예빈 캐릭터는 활동적인 이미지를 살린 '스포티' 콘셉트로 제작됐으며, 게임 내 멀티카운트를 통해 획득할 수 있다.

캐릭터 수집 이용자를 위한 혜택도 마련했다. 10월 1일까지 신규 캐릭터를 7일 이상 수집하면 '영구제 밀봉', '캐릭터 프리티켓 2개'와 함께 김가현과 이예빈의 이름을 활용한 텍스트 칭호 5종을 받을 수 있다. 이후 다른 이달의 캐릭터 세트를 활성화하면 추가 보상도 제공된다.

Advertisement

오는 17일까지 진행되는 '캐릭터를 모아라'에서는 멀티카운트에서 획득한 캐릭터 기간을 합산해 보상을 얻는다. 누적 300일 달성 시 두 캐릭터의 영구제 선택권이 지급되며, 추가 누적에 따라 '프라임 Farmer 캐릭터' 또는 영구제 선택권을 고를 수 있다. 1200일을 누적하면 슈프림 캐릭터를 선택할 수 있는 '[S]이예빈&김가현 선택권'도 받을 수 있다.

Advertisement

시즌3의 마지막을 장식할 이벤트도 이어진다. '브레드의 선택'은 일일 미션 등을 통해 얻은 투표용지로 결과 예측에 참여하는 방식이다. 이용자는 획득한 브레드 주화로 'KRISS(I) 별자리 영구제', 'FAMAS(IS) 별자리 영구제', '마이건2 주무기 하프키트', 1000 SP 등을 교환할 수 있다.

이와 함께 '피날레 레벨업 이벤트'에서는 서든패스 레벨에 따라 추가 보상을 제공하며, 6일까지 진행되는 '피날레 채팅 이벤트'에서는 게임 접속 후 지정된 문구를 입력하면 경험치와 아이템 등을 받을 수 있다.

Advertisement

Advertisement

3일 오후 7시에는 공식 SOOP BJ브레드 채널에서 21주년 쇼케이스 후속 라이브 방송도 진행한다. 쇼케이스에서 다루지 못한 이야기를 이용자들과 나누고, 'UP투게더' 미션과 깜짝 보상 이벤트 등을 진행할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com