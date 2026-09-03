'의사♥' 박은영, 결혼 4개월만에 들은 충격 독설..."드셈과 꼴값 사이" (밥은영)

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[스포츠조선 김수현기자] '흑백요리사' 출신 박은영 셰프가 성형외과 의사 남편을 공개한 가운데, 역술가의 관상 풀이가 화제를 모으고 있다.

지난 1일 박은영의 유튜브 채널 '밥은영'에는 역술가 박성준이 출연해 박은영 자매의 관상과 사주를 풀이하는 모습이 공개됐다.

이날 한창 사주 풀이가 진행되던 중 박은영은 "죄송한데 남편이 더위에 지금 땀을 흘리고 있어서 들어오라고 하겠다"며 양해를 구했다.

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잠시 후 조심스럽게 모습을 드러낸 남편을 본 박은영은 "남편이 왔는데 느낌 한 번 보시죠"라며 박성준에게 남편의 관상도 봐달라고 요청했다.

박성준은 남편의 얼굴을 살펴본 뒤 박은영을 언급하며 "남편분은 박은영 님의 약간의 드셈을..."이라고 운을 뗐다.

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그러자 박은영은 자신의 성격을 지적하는 듯한 말에 "제가 드센 게 있냐"며 당황한 모습을 보였다.

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이에 박성준은 거침없는 관상 풀이를 이어갔다. 그는 "드세다. 드셈과 꼴값 사이다"라며 "근본적으로 자기 기운과 기질이 조금 강한 편이고 좀 까다롭고 까칠한 가운데 충동적인 꼴값상 같은 느낌이다"라고 설명했다.

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이어 박성준은 박은영의 남편에게 "다 좋으시겠지만 어떠시냐. 조금 아쉬운 게 있다면 어떠시냐"고 물었다.

남편은 박은영의 아쉬운 점으로 "박은영이 남의 말을 잘 안 듣는다"고 답했다.

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이를 들은 박성준은 두 사람의 모습을 바라보며 "어떻게 보면 지금 저 주방의 구석에서 저렇게 얘기하는 것이 지금 이 가정의 모습이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

박은영 역시 남편과 관상가의 거침없는 이야기를 들으며 예상치 못한 부부 케미를 보여줬다.

한편 박은영은 2024년 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 출연해 뛰어난 중식 요리 실력을 선보이며 '중식 여신'이라는 수식어를 얻었다. 이후 방송과 요리 콘텐츠 등을 통해 대중과 만나고 있다.

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박은영은 지난 5월 성형외과 의사와 결혼식을 올리며 새로운 인생의 막을 열었다.

shyun@sportschosun.com