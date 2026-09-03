"어머, 새로 태어나고 있네"…황정음, 오현경도 몰랐던 '하이킥' 시절 충격 반전

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황정음이 과거 MBC 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥' 출연 당시 서클렌즈를 착용했던 사실을 공개했다. 이를 몰랐던 배우 오현경은 황정음의 눈을 보고 "쌍꺼풀 수술을 했나"라고 생각했었다며 놀라움을 드러냈다.

지난 2일 황정음의 유튜브 채널에는 과거 MBC 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'을 통해 인연을 맺은 배우 오현경이 출연했다.

이날 황정음은 촬영 중 메이크업을 수정했고, 이를 지켜보던 오현경은 "넌 그렇게만 해도 예쁘다"며 황정음의 미모를 칭찬했다.

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황정음은 "여기에 서클렌즈 끼면 완성이다"라고 말했고, 오현경은 "렌즈를 끼는 거냐"며 놀란 반응을 보였다.

이에 황정음은 "저 '하이킥' 할 때 렌즈 낀 거 아시죠?"라고 물었다. 하지만 오현경은 전혀 몰랐다는 듯한 반응을 보였다.

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그러다 황정음의 말을 들은 오현경은 "아! 나 이제 알았다. '정음이가 왜 눈이 다르지?' 그랬었다. '쌍꺼풀 수술을 했나?' 생각을 했다"고 털어놨다.

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이어 "그래. 네 눈동자가 진짜 예뻤다. 얘가 눈을 반짝 뜰 때가 많다. 말을 할 때 항상 눈에 그 에너지가 이렇게 반짝반짝했는데 그게 서클렌즈였냐"라며 뒤늦게 알게 된 사실에 놀라워했다.

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오현경은 렌즈를 착용한 황정음을 바라보며 "어머, 새로 태어나고 있네"라고 말하며 귀여워하기도 했다.

황정음은 오현경이 지켜보는 가운데 '현경이 알던 정음'으로 변신했다. 서클렌즈를 착용한 뒤 반짝이는 눈망울로 환하게 웃으며 과거 '하이킥' 시절의 모습을 떠올리게 했다.

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이어 황정음은 "'어머, 선생님이 나오셨네요'"라고 말하며 당시 '지붕 뚫고 하이킥'에서 오현경이 맡았던 캐릭터와의 인연을 떠올렸다.

shyun@sportschosun.com