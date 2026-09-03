김경욱, 밀착 삼각 수영복 자태 충격 "다리가 3개, 너무 징그럽다"(낭만부부)

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김경욱이 파격적인 수영복 차림으로 탄탄한 몸매를 공개해 웃음을 자아냈다. 여기에 김혜선까지 반전의 근육질 몸매를 드러내며 시선을 사로잡았다.

2일 김해준 유튜브 채널에는 '나 오늘 진짜 사귀자고 고백 받나봐! [낭만부부]'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 김경욱의 부캐 '김와일드욱'과 김혜선의 부캐 '그레이스선'이 출연해 호텔 수영장에서 데이트를 즐기는 콩트를 펼쳤다.

이날 두 사람은 수영복 위에 겉옷을 걸친 채 등장했다. 본격적인 수영에 앞서 김경욱이 겉옷을 벗자 현장은 순식간에 술렁였다. 예상보다 강렬한 수영복 자태가 공개되면서 주변 출연진들도 당황한 기색을 감추지 못한 것.

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김혜선은 김경욱의 모습을 보자마자 "어머! 다리가 3개인 사람이냐. 다리가 3개냐"라고 놀라워했다. 김해준 역시 "엉덩이에… 노란색에… 깜짝 놀랐다. 너무 충격적이다"라며 시선을 어디에 둬야 할지 모르겠다는 듯 당황한 모습을 보였다.

특히 김경욱이 입은 수영복은 몸에 상당히 밀착된 디자인이었다. 이를 본 김혜선은 "조카 거 가지고 온 거 아니냐"라고 의심했고, 김경욱은 "12살에 입던 것"이라고 받아쳐 폭소를 유발했다.

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김혜선은 거침없는 입담을 이어갔다. 김경욱의 뒷모습을 본 뒤 "뒷모습이 너무 징그럽다"라고 말했고, 김해준 역시 "나 어딜 봐야 할지 모르겠다"라며 난감해했다. 김경욱의 예상치 못한 수영복 차림이 등장부터 끝까지 웃음을 선사한 순간이었다.

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그러나 유쾌한 분위기는 곧 또 다른 반전으로 이어졌다. 이번에는 김혜선이 수영복 자태를 공개한 것.

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김혜선은 비키니 차림으로 등장해 김경욱과는 전혀 다른 분위기를 선보였다. 광배근부터 이두, 삼두까지 탄탄하게 단련된 근육질 몸매가 드러나자 출연진들의 감탄이 이어졌다.

코믹한 콩트 속 김경욱의 파격적인 수영복 패션으로 시작된 이날 영상은 김혜선의 운동으로 다져진 반전 몸매까지 공개되며 색다른 재미를 안겼다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com