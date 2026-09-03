이수경, 반려견 파양설 입 열었다 "늘 집에 있지 못해 본가로..母가 케어 중"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이수경이 반려견 파양설을 부인, 반려견들을 부모님이 키우게 된 이유를 밝혔다.

3일 '이수경력직' 유튜브 채널에는 '나 애견훈련 경력 있는 여자야~'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이수경은 강아지 유치원에서 다른 사람들의 강아지를 돌보며 사심을 채웠다. 이어 "여기는 호텔, 미용도 하는 곳이다. 친한 언니가 다니는 곳인데 힐링도 할 겸 왔다. 또 이런 경력도 있다는 걸 보여드리고 싶었다"라며 (강아지) 훈련사 3급 자격증을 보유했다고 밝혔다.

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그는 "먹고 사는 게 힘들지 않나. 나중에 혹시 쓸 수 있지 않을까 싶어 자격증을 땄다. 그래서 이렇게 와서 (강아지들을) 같이 봐주면 좋을 것 같다"라고 말했다.

실제 반려견을 키우고 있다는 이수경은 "우리 강아지들은 부모님 댁에 있다. 제가 항상 집에 있는 게 아니라서 밥을 제대로 못 챙길 수 있지 않나. 일할 때도 많이 신경 쓰였는데 엄마는 항상 집에 계시니까 엄마가 키우겠다고 했다. 제 집보다 본집에 더 많이 가 있다"라고 설명했다.

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그러자 제작진은 "강아지를 파양했다는 댓글이 있더라"라고 알렸고, 이수경은 "아니다. SNS에 강아지 사진만 올린다고 뭐라고 하던데"라며 반려견 파양설을 부인했다. 또 다시금 나이가 많은 반려견 관리를 어머니가 자처한 것이라면서 "저는 돈을 열심히 벌어 애들 밥 값을 마련해야 한다"라고 말했다.

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한편 이수경은 2003년 광고 모델로 데뷔했으며 드라마 '소울메이트', '하늘이시여', '식샤를 합시다', 영화 '타짜' 등에 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com