송혜교가 엄정화 찍자 고현정은 송혜교 '찰칵'…초특급 인맥 드러낸 와인 파티

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 엄정화가 자신의 이름을 내건 와인을 선보인 가운데 송혜교부터 고현정, 김재중까지 연예계 톱스타들이 한자리에 모였다.

엄정화는 지난 2일 자신의 SNS에 "소중한 시간 함께해줘서 너무 감사해. 행복해"라는 글과 함께 프로젝트 와인 론칭 파티 현장을 담은 사진과 영상을 공개했다.

이날 자리에는 배우 고현정과 송혜교, 김민하를 비롯해 가수 김완선, 김재중, 강민경, 정재형, 안신애 등 엄정화와 오랜 친분을 이어온 동료들이 참석했다. 배우와 가수를 아우르는 화려한 참석자 명단이 공개되자 시상식을 방불케 하는 인맥이라는 반응이 이어졌다. 엄정화는 원숄더 디자인의 검은색 드레스를 입고 우아한 분위기를 자아냈다. 그는 지인들에게 직접 와인을 소개하며 기획과 제작에 참여한 과정을 설명했고 참석자들은 휴대전화를 꺼내 엄정화의 모습을 촬영하며 그의 새로운 도전을 응원했다.

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특히 송혜교와 고현정의 모습이 시선을 사로잡았다. 송혜교는 흰색 티셔츠와 청바지에 검은색 재킷을 걸친 편안한 차림으로 등장해 강민경과 다정하게 이야기를 나눴다. 송혜교가 엄정화의 발표 장면을 촬영하는 동안 고현정은 그런 송혜교를 뒤에서 카메라에 담았다. 서로의 모습을 찍어주는 톱배우들의 자연스러운 모습에서 돈독한 친분이 묻어났다.

김재중은 김민하, 엄정화와 같은 테이블에 앉아 환하게 웃으며 파티를 즐겼다. 정재형과 김완선 등 엄정화의 오랜 연예계 동료들도 자리를 지키며 론칭을 축하했다. 참석자들은 함께 몸을 맞댄 채 기념사진을 남기는 등 화기애애한 시간을 보냈다.

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엄정화가 선보인 프로젝트 와인 'UMAIZING(엄메이징)'은 자신의 이름과 '어메이징'을 결합해 만든 명칭이다. 평소 와인 애호가로 알려진 엄정화는 이탈리아 와이너리 산 마르짜노와 손잡고 약 1년에 걸쳐 프로젝트를 준비했다. 현지 와이너리를 직접 방문하고 테이스팅과 블렌딩 과정에도 참여한 것으로 전해졌다. 사진을 접한 누리꾼들은 "좋아하는 스타들이 한자리에 다 모였다", "라인업만 보면 연말 시상식 같다", "서로 촬영해 주는 모습이 보기 좋다" 등의 반응을 보였다.

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한편 엄정화는 지난달 개봉한 영화 '오케이 마담2'로 관객들과 만났다. 유튜브 채널을 통해 식단과 운동 등 일상도 꾸준히 공개하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com