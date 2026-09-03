유재석, 24년 만에 '카톡' 설치하나..순정만화풍 팬아트에 "프사로 딱!"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 1세대 순정만화가 민애니 작가(85)가 그린 '국민 MC' 유재석의 순정만화 비주얼이 공개돼 눈길을 끌었다.

3일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "순정만화 남자가 된 재석"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 유재석은 민애니 작가가 직접 그린 작업물을 감상하며 연신 감탄했다. 작품을 한참 바라보던 유재석은 "우와. 감탄이 절로 나오지 않냐"라며 놀라움을 감추지 못했다.

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특히 BTS 지민에 이어 자신의 그림이 등장하자 유재석은 "아이고 이게 누구야. 그려주셨네 작가님이"라며 웃음을 터뜨렸다.

민애니 작가는 유재석의 그림에 대해 "로판(로맨스 판타지) 남자 주인공처럼 그린 것"이라고 설명했다.

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이에 유재석은 "너무 좋다. 제가 카톡했으면 카톡 프로필이다"라며 크게 만족했다. 실제 공개된 그림 속 유재석은 평소 방송에서 보여주던 친근한 이미지와는 달리, 순정만화 속 로맨스 판타지 남자 주인공을 연상케 하는 비주얼로 변신해 웃음을 자아냈다.

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민애니 작가가 출연하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 9일 방송된다.

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한편 유재석은 스마트폰 사용을 시작한지 10년이 넘었지만 아직 카카오톡을 사용하지 않는 것으로 알려져 있다. 유재석은 스마트폰을 사용하기 시작한 시점도 비교적 늦었다. 그는 지난 2012년 10월 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀러와-트루맨쇼'에서 "최근 스마트폰을 구입했다"며 "스마트폰으로 문자와 통화, 그 정도까지 한다. 가끔 인터넷에 내 이름을 쳐보기도 한다"고 밝힌 바 있다.

이후 2016년 방송된 KBS2 예능 프로그램 '해피투게더'에서도 카카오톡을 사용하지 않는 이유를 공개했다. 당시 유재석은 "주변 사람들을 보니까 종일 카카오톡만 하고 있더라. 그게 싫었다"고 솔직하게 털어놨다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com