'박위 옹호 논란' 김동완, 의미심장 글 "무심코 던진 말에 무지성 공격이..위축된다"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 온라인상 비난에 대한 심경을 밝혔다.

2일 김동완은 자신의 SNS에 "현실에서는 수 명, 수십 명을 상대하다가 온라인에서는 수백, 수천 명 이상이 나를 보고 있다는 걸 알게 되고, 무심코 던진 말에 무지성 공격이 들어오는 걸 경험하게 된다"라며 말문을 열었다.

이어 "그때 '에이, 내가 뭐라고' 하는 안일한 생각으로 숨기기, 제한하기, 차단을 망설이는 순간. 당신 안의 여리고 여린 마음은 지속적인 상처를 통해 변형을 일으키게 된다"라고 덧붙였다.

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그는 "위축되고 예민해져서, 마치 현실에도 그런 정신 나간 사람들만 있는 것 같다는 착각에 빠지고, 더 나아가서는 PTSD(충격적인 사건을 겪은 뒤 당시의 기억이 반복적으로 떠오르거나 불안·공포 등을 느끼는 정신질환)를 얻게 된다"라며 "말을 섞지 않아도 되는 사람들은 빠른 속도로 삭제하시고, 대화가 통하는 사람들만 곁에 두는 연습을 하시라. 모르는 사람이 주는 불쾌함을 거부할 권리를 내팽개치지 마시라"라고 당부했다.

김동완의 최근 갑질 논란에 휘말린 박위를 언급, "그도 장애가 처음이다. 장애를 가진 사람 입장에서 모든 걸 생각할 수밖에 없었을 것"이라는 옹호 글을 올려 비판을 받았다. 여론이 악화되자 김동완은 "박위 씨와 아무 친분이나 이해관계가 없으며, 고의 없이 실수하고 사과까지 한 사회복무요원이 비난에 노출된 상황도 가볍게 보지 않는다"라면서, 다만 "확인되지 않은 과거까지 끌어와 한 사람을 통째로 매도하는 모습이 우려스러웠다. 잘못을 비판하는 것과 한 사람을 집단으로 욕보이는 것은 다르다. 누구도 그 대상이 돼선 안 된다는 취지였다"라고 해명했다.

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김동완은 이 밖에도 SNS에 올린 글들로 수차례 구설에 오른 바 있다.

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한편 김동완은 1998년 신화로 데뷔했으며 '해결사', 'T.O.P', 'Only One', 'Hey, Come On!', 'Perfect Man' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 지난해 KBS2 드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'에 출연했으며 차기작을 검토 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com