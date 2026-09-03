"첫눈에 반해" 15기 정숙, '양다리 논란' ♥남편 얼굴 공개→결혼 후 '신뢰' 갈등 고백(인연과 악연)

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 15기 정숙으로 이름을 알린 강수연 씨가 '환승연애' 논란을 딛고 결혼한 남편 박성준 씨와의 갈등을 털어놨다. 결혼 전부터 순탄치 않았던 두 사람의 관계가 결혼 후에도 '신뢰'라는 문제를 중심으로 이어지고 있는 모습이 공개됐다.

2일 방송된 KBS Joy '인연과 악연'에는 강수연 씨와 남편 박성준 씨가 함께 출연해 결혼 전부터 이어져 온 갈등과 현재의 신혼 생활을 공개했다.

이날 두 사람 사이에서 가장 크게 드러난 문제는 '신뢰'였다. 강수연 씨의 잦은 술자리와 남사친 문제를 두고 갈등을 빚는가 하면, 과거 박성준 씨의 '환승연애'로 인해 한 차례 무너졌던 신뢰가 결혼 후에도 서로를 구속하는 문제로 이어지고 있었다.

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강수연 씨는 남편의 과거 행동으로 인해 생긴 상처가 아직 완전히 아물지 않았음을 털어놨다. 이미 결혼을 통해 새로운 출발을 했지만, 과거의 일이 두 사람의 현재 관계에도 영향을 미치고 있었던 것.

박성준 씨 역시 과거의 잘못을 부인하지 않았다. 그는 "현재 아내를 소개받은 뒤 전 여자친구와 헤어졌다. 환승연애가 맞다. 내가 잘못했다"고 밝히며 강수연 씨와의 만남 과정에서 있었던 일을 솔직하게 인정했다.

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강수연 씨는 당시 자신에게 쏟아졌던 악성 메시지와 두 사람 사이에서 신뢰를 확인하기 위해 했던 일까지 털어놨다.

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그는 "내 계정으로 '남편이 범죄자다', '범죄 기록을 조사해보라'는 등의 DM이 잔뜩 왔다"고 밝혔다. 이어 "남편과 서로 범죄 경력 증명서, 결혼 사실 증명서, 출입국 기록까지 확인했다"며 "신뢰가 무너진 상태에서 만나다 보니 서로를 구속하는 것도 당연한 결과인 것 같다"고 씁쓸한 심경을 전했다.

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앞서 강수연 씨는 지난달 자신의 유튜브 채널을 통해 남편의 양다리 논란을 직접 인정하고, 당시 피해를 입은 전 여자친구들에게 사과한 바 있다.

당시 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 "꽁꽁 숨겨왔던 연애와 결혼 이야기를 풀어보려 한다"면서 "지금 결혼한 사람은 양다리 논란으로 문제가 많았던 친구 맞다"고 솔직하게 밝혔다.

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남편과의 첫 만남은 소개팅이었다. 친구에게 소개를 부탁했고, 친구가 보여준 박성준 씨의 사진을 보자마자 마음을 빼앗겼다고.

강수연 씨는 사진을 본 지 불과 2초 만에 소개해 달라고 재촉했다며 "인생에서 첫눈에 반한 게 처음"이라고 회상했다. 이어 "너무 제 스타일이라 '이 사람 무조건 잡아야겠다'라는 생각이 들었다"고 당시를 떠올렸다.

그렇게 첫 데이트를 시작으로 두 번째, 세 번째 만남까지 자연스럽게 이어졌다. 하지만 두 사람의 관계가 본격적인 연애로 발전하기까지는 예상보다 긴 시간이 걸렸다. 강수연 씨는 "썸이 한 달 동안 길게 탔다. '왜 이렇게 길지?' 했는데 여자친구가 있었던 거였다"면서 "맞다. 욕먹을 만하다"고 자신의 입으로 당시 상황을 인정했다.

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그러던 중 박성준 씨의 전 여자친구들이 양다리 사실을 폭로하면서 강수연 씨 역시 남편의 과거를 처음 알게 됐다. 믿고 있던 관계가 한순간에 흔들린 순간이었다.

강수연 씨는 "(남편이) 무릎을 바로 꿇었다. 다 사실이라고 하더라"라며 "그때 새벽 3시까지 엄청 싸웠다. 받은 물건 다 부수고 찢었다. 그러고 헤어졌다"고 당시의 격앙된 상황을 전했다.

두 사람은 결국 결별했다. 그러나 완전히 관계를 정리하기에는 아직 남아 있는 문제가 있었다. 바로 부동산 계약이었다.

강수연 씨는 "어쩔 수 없이 만났다. 사무적인 과정 때문에 만났다. 너무 화가 났는데, 얼굴 보면 좋은 감정이 떠오르더라. 가장 결혼하고 싶을 때 헤어졌으니까"라고 당시 심경을 밝혔다.

이어 "그렇게 난리를 치다 보니 저도 제 풀에 지쳤다. 그냥 이 정도 인연이면 그냥 만나보자라고 생각했다"고 말했다.

하지만 강수연 씨는 결혼식 2주 전까지 부모님에게 결혼 사실을 알리지 못했다고 밝혔다. 결국 부모님이 관련 기사를 접한 뒤 먼저 연락을 해왔다는 것.

그럼에도 강수연 씨는 결혼을 포기하지 않았다. 그는 "내가 좋아하는 사람이라 이 사람 흠집도 안고 가겠다고 했다"면서 "상견례도 못 했다. 양가 부모님은 결혼식장에서 만났다"고 말했다.

그리고 지난 5월, 두 사람은 마침내 부부가 됐다. 수많은 우여곡절 끝에 결혼이라는 결실을 맺었다.