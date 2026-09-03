[공식]곽시양♥유지애, 열애설도 없이 11월 결혼 발표 "속도위반 아냐"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 곽시양과 그룹 러블리즈 출신 유지애가 결혼한다.

곽시양 소속사 9아토엔터테인먼트 관계자는 3일 "곽시양이 오는 11월 28일 결혼한다. 속도위반은 아니다"라고 밝혔다.

곽시양의 예비신부는 그룹 러블리즈 멤버 유지애다. 두 사람은 서울 용산구에 위치한 호텔에서 웨딩마치를 울린다. 두 사람은 그동안 공개적으로 열애 사실이 알려진 적이 없었던 만큼, 열애설을 건너뛰고 결혼 소식을 전했다는 점에서 더욱 놀라움을 안기고 있다.

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1987년생인 곽시양은 2014년 독립영화 '야간비행'으로 데뷔해 드라마 '오 나의 귀신님', '쌈, 마이웨이', '앨리스', '홍천기', '미남당'과 영화 '필사의 추적', '6시간 후 너는 죽는다', '삼악도' 등에 출연했다.

1993년생인 유지애는 2014년 걸 그룹 러블리즈로 데뷔해 '아츄(Ah-Choo)', '데스티니' 등 다수의 히트곡을 발매하며 대중의 사랑을 받았다. 웹드라마 '오늘의 날씨는 섹시' 에 출연해 연기자로서 새로운 출발을 알렸다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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