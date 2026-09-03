[공식] 곽시양, 6살 연하 ♥러블리즈 유지애와 깜짝 결혼 발표…"비공개 예식 진행" (전문)

곽시양(왼쪽), 유지애. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 곽시양과 그룹 러블리즈 출신 배우 유지애가 결혼한다.

곽시양 소속사 9아토엔터테인먼트는 3일 "곽시양 배우가 오는 11월 가수 겸 배우 유지애와 결혼식을 올릴 예정이다"라고 밝혔다.

소속사는 "두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 미래를 약속하게 됐다"며 "결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들을 모시고 비공개로 진행될 예정이다. 양가의 뜻을 존중해 구체적인 사항은 공개하기 어려운 점 너른 양해 부탁드린다"고 전했다. 이어 "인생의 새로운 시작을 앞둔 두 사람을 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고, 많은 축복과 응원 부탁드린다"고 당부했다.

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곽시양은 1987년생, 유지애는 1993년생으로 두 사람의 나이 차는 6살이다. 약 1년간 교제해온 두 사람은 오는 11월 28일 서울 용산구 한 호텔에서 결혼식을 올리는 것으로 알려졌다.

곽시양은 2014년 영화 '야간비행'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '오 나의 귀신님', '홍천기', '재벌형사', '굿파트너' 등에 출연하며 대중과 만나왔다. 오는 12일 첫 방송되는 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애'에도 출연 예정이다.

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유지애는 2013년 걸그룹 러블리즈로 데뷔했다. '안녕(Hi~)', 'Ah-Choo', 'Destiny(나의 지구)' 등 여러 히트곡을 발표했으며, 이후 '태주 동생 태희', '1도 없는 남자' 등에 출연해 연기자로도 활동했다.

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이하 곽시양 소속사 공식입장 전문.

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안녕하세요, 9아토엔터테인먼트입니다.

곽시양 배우가 오는 11월 가수 겸 배우 유지애와 결혼식을 올릴 예정입니다.

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두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 미래를 약속하게 되었습니다.

결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들을 모시고 비공개로 진행될 예정입니다.

양가의 뜻을 존중해 구체적인 사항은 공개하기 어려운 점 너른 양해 부탁드립니다.

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인생의 새로운 시작을 앞둔 두 사람을 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고, 많은 축복과 응원 부탁드립니다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com