"눈치없는 박위, 송지은과 안 맞아" 갑질 파문에..김구라 2년 전 돌직구까지 소환

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 박위의 갑질 논란이 이어지고 있는 가운데, 박위·송지은 부부의 연애 스토리를 접한 방송인 김구라의 솔직한 반응이 재조명되고 있다.

송지은은 지난 2024년 박위와의 결혼을 앞두고 MBC '라디오스타'에 출연, 박위와의 연애 스토리를 공개했다.

송지은은 "많은 분들이 제가 대단하다고 칭찬을 해주신다. 하지만 저는 오빠의 장애가 전혀 신경 쓰지 않았기 때문에 부끄럽다"라며 결혼 발표 후 주변의 반응을 전했다.

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또 매운 음식을 잘 먹지 못하지만 박위 앞에서는 내색하지 않았다면서, 뒤늦게 박위에게 이 사실을 털어놓은 일화를 전했다. 송지은은 "(나중에) 솔직하게 말하니까 오빠가 '속이 안 좋으면 얘기했어야지. 그럼 (감바스 음식점에) 안 갔을 거야'라고 했다"라고 설명했고, 김구라는 "내가 보니까 박위 씨는 눈치가 살짝 없는 것 같다. 우리가 쓱 보면 알지 않나"라고 말해 눈길을 끌었다.

또 김구라는 송지은이 박위와의 성향이 다른 부분을 언급, 속상함을 드러내자 "둘이 잘 안 맞네"라며 가감 없는 리액션도 보였다.

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한편 박위는 최근 자신이 KTX에서 하차 과정에서 넘어지는 사고를 당했다면서, 당시 휠체어 리프트 이용을 돕던 공익근무요원을 저격해 논란이 됐다. 공익근무요원의 발에 걸린 게 넘어진 이유라며, 당시 폐쇄회로(CC)TV까지 공개한 것. 박위는 즉시 영상을 삭제하고 사과했지만 CCTV입수 경로, 갑질과 인성 문제 등으로 논란이 번졌고 이 여파로 강연이 줄취소되는 후폭풍을 겪고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com