'초호화 집자랑 NO' 던, '나혼산' 파급력에 깜짝 "냉닭발 주문 폭주, 알바생께 죄송"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 던이 '나 혼자 산다' 출연 이후 호감 캐릭터로 떠오른 가운데, 자신이 방송에서 먹었던 닭발집에 손님이 몰렸던 일화를 공개했다.

2일 유튜브 채널 '던워리비햇님'에는 '매운 뼈숯불구이'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 던은 평소 즐겨 먹는 매운 뼈숯불구이를 소개하며 직접 먹방에 나섰다. 특히 던은 포장음식도 예쁜 그릇에 담아 먹는 등 특유의 정갈한 매력을 뽐냈다.

던은 매운맛에 대한 이야기를 나누던 중 7월 MBC '나 혼자 산다' 출연 당시 먹었던 냉닭발을 떠올렸다. 방송 이후 던이 먹었던 음식이 화제를 모으면서 해당 가게에도 예상치 못한 변화가 생겼다고.

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던은 "방송이 나가고 나서 주문이 엄청나게 많아졌다고 하더라"라며 방송 이후 해당 가게에 손님이 몰렸다고 전했다.

급기야 가게 아르바이트생으로부터 직접 연락까지 받았다고. 던은 "아르바이트생 한 분이 DM을 보냈다. '방송 때문에 사람들이 너무 많이 와서 힘들다'고 하더라"고 말했다.

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이에 던은 "죄송하다. 제가 힘들게 만든 것 같아 정말 죄송하다"고 사과했다. 자신의 방송 출연이 예상치 못하게 가게의 인기로 이어진 것은 물론, 현장에서 일하는 직원들에게까지 영향을 미쳤다는 사실에 미안한 마음을 내비친 것.

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이날 던은 자신만의 매운맛 기준도 공개했다. 평소 매운 음식을 즐겨 먹는 것으로 알려진 던답게 익숙한 라면과 떡볶이의 매운 정도를 비교하며 자신의 기준을 설명했다.

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그는 "신라면은 나한테 전혀 맵지 않다. 그냥 기분 좋게 매운 정도"라며 "불닭볶음면은 꽤 맵지만 먹다가 쉬어야 할 정도는 아니다"라고 말했다. 엽기떡볶이 오리지널 맛 역시 크게 맵지 않다고 밝혔다.

앞서 던은 '나 혼자 산다'에서 화려한 스타의 이미지와는 또 다른 일상을 공개하며 시청자들의 호감을 샀다.

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당시 던은 단순히 예쁘고 잘 꾸며진 집을 공개하는 데 그치지 않고, 오래된 것의 가치를 지키는 자신만의 삶의 방식을 보여줬다. 특히 국가무형유산 장인의 방패연 작품을 소중히 보관하고, 직접 그 가치를 알리는 모습이 깊은 인상을 남겼다.

던은 방송에서 "작품이 멋있어서 관심을 가졌는데 알고 보니 우리나라 무형유산이었다. 맥이 끊길 수도 있다는 이야기를 듣고 도움이 되고 싶었다"고 밝히며 작품에 관심을 갖게 된 계기를 설명했다.

화려한 소비나 유명인의 일상을 보여주는 데 그치지 않고, 오래된 물건의 가치를 되새기고 직접 손으로 무언가를 만들며 전통을 지키려는 던의 모습은 그동안 대중이 알지 못했던 새로운 매력으로 다가왔다. 방송 이후 던을 바라보는 시선 역시 한층 달라졌다.

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시청자들은 "집 자랑이 아니라 좋다", "던의 일상이 힐링이 된다", "또 출연했으면 좋겠다" 등의 반응을 보이며 응원을 이어가고 있다.

한편 던은 지난달 새 싱글 'Too Much'를 발매하며 음악 활동을 이어가고 있다. 음악은 물론 예능과 유튜브를 통해서도 자신만의 솔직하고 꾸밈없는 매력을 보여주며 대중과의 접점을 넓혀가고 있다.

매운맛에 대한 이야기를 나누던 중 던은 지난 7월 MBC '나 혼자 산다' 출연 당시 먹었던 냉닭발을 떠올렸다. 방송 이후 던이 먹었던 음식이 화제를 모으면서 해당 가게에도 예상치 못한 변화가 생겼다고.

던은 "방송이 나가고 나서 주문이 엄청나게 많아졌다고 하더라"라며 방송 이후 해당 가게에 손님이 몰렸다고 전했다.

급기야 가게 아르바이트생으로부터 직접 연락까지 받았다고. 던은 "아르바이트생 한 분이 DM을 보냈다. '방송 때문에 사람들이 너무 많이 와서 힘들다'고 하더라"고 말했다.

이에 던은 "죄송하다. 제가 힘들게 만든 것 같아 정말 죄송하다"고 사과했다. 자신의 방송 출연이 예상치 못하게 가게의 인기로 이어진 것은 물론, 현장에서 일하는 직원들에게까지 영향을 미쳤다는 사실에 미안한 마음을 내비친 것.

이날 던은 자신만의 매운맛 기준도 공개했다. 평소 매운 음식을 즐겨 먹는 것으로 알려진 던답게 익숙한 라면과 떡볶이의 매운 정도를 비교하며 자신의 기준을 설명했다.

그는 "신라면은 나한테 전혀 맵지 않다. 그냥 기분 좋게 매운 정도"라며 "불닭볶음면은 꽤 맵지만 먹다가 쉬어야 할 정도는 아니다"라고 말했다. 엽기떡볶이 오리지널 맛 역시 크게 맵지 않다고 밝혔다.

앞서 던은 '나 혼자 산다'에서 화려한 스타의 이미지와는 또 다른 일상을 공개하며 시청자들의 호감을 샀다.

당시 던은 단순히 예쁘고 잘 꾸며진 집을 공개하는 데 그치지 않고, 오래된 것의 가치를 지키는 자신만의 삶의 방식을 보여줬다. 특히 국가무형유산 장인의 방패연 작품을 소중히 보관하고, 직접 그 가치를 알리는 모습이 깊은 인상을 남겼다.

던은 방송에서 "작품이 멋있어서 관심을 가졌는데 알고 보니 우리나라 무형유산이었다. 맥이 끊길 수도 있다는 이야기를 듣고 도움이 되고 싶었다"고 밝히며 작품에 관심을 갖게 된 계기를 설명했다.

화려한 소비나 유명인의 일상을 보여주는 데 그치지 않고, 오래된 물건의 가치를 되새기고 직접 손으로 무언가를 만들며 전통을 지키려는 던의 모습은 그동안 대중이 알지 못했던 새로운 매력으로 다가왔다. 방송 이후 던을 바라보는 시선 역시 한층 달라졌다.

시청자들은 "집 자랑이 아니라 좋다", "던의 일상이 힐링이 된다", "또 출연했으면 좋겠다" 등의 반응을 보이며 응원을 이어가고 있다.

한편 던은 지난달 새 싱글 'Too Much'를 발매하며 음악 활동을 이어가고 있다. 음악은 물론 예능과 유튜브를 통해서도 자신만의 솔직하고 꾸밈없는 매력을 보여주며 대중과의 접점을 넓혀가고 있다.