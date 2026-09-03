'더 커뮤니티2' 이지나 "'욕망의 항아리' 별명 억울해서 흑화…고향집 돌아온 마음"

[스포츠조선 정빛 기자] 이지나가 '더 커뮤니티' 시즌1에 이어 시즌2에도 나서는 이유를 설명했다.
이지나는 3일 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손' 온라인 제작발표회에서 "'욕망의 항아리'라는 별명이 억울해서 흑화했다"라며 "고향집에 돌아오는 마음"이라고 했다.
'더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원을 쥔 참가자들이 생존과 상금을 걸고 오직 거래를 통해 살아남아야 하는 사회 실험 서바이벌이다. 극한의 상황 속에서 거래와 협상, 갈등과 선택을 반복하며 새로운 질서를 만들어가는 플레이어들의 치열한 생존 게임을 담는다.
시즌1 '사상검증구역: 더 커뮤니티'는 정치, 젠더, 계급 등 서로 다른 가치관을 가진 참가자들이 하나의 공동체를 형성하는 과정을 담으며 화제를 모았다. 특히 제3회 청룡시리즈어워즈 예능·교양 부문 최우수작품상을 수상하며 작품성을 인정받았다.
이번 시즌 플레이어들은 화이트, 블루, 레드, 블랙 등 네 그룹으로 나뉘어 서로 다른 자원과 권한을 쥔다. 시즌1에 이어 시즌2에도 출연한 이지나는 "제가 일단 성격이 좋다. 나쁜 걸 잘 잊어버리고 좋은 것만 기억하는 스타일"이라며 "소중한 인연이 많이 남아 좋은 기억으로 미화된 것도 있는 것 같다"고 너스레를 떨었다.
이어 "다들 서바이벌을 '지옥'이라고 표현하는데, 사실 저를 이 세계로 처음 끌고 들어온 게 '더 커뮤니티'다. 여기저기 투어를 하다가 고향집에 돌아오는 마음으로 오게 됐다"며 "이번에는 경제를 테마로 한다고 해서 경제학 전문가로서 조금 더 할 수 있는 게 있지 않을까 싶었다"고 재출연 이유를 밝혔다.
특히 시즌1에서 얻은 '욕망의 항아리'라는 별명에 대해서는 "시즌1 때 '욕망의 항아리', '베이징 덕' 등 별명이 많았다. 그런데 '욕망의 항아리? 나는 욕망을 보인 게 없는데 왜 욕망의 항아리지?' 싶어 너무 억울했다"고 말했다.
그러면서 "억울하니까 이번에는 진짜 '욕망의 항아리'를 해주겠다는 마음으로 흑화해서 돌아왔다"고 말해 웃음을 자아냈다.
이번 시즌 이지나는 생존권을 가진 블루팀의 일원으로 나선다. 이지나는 "욕망을 부릴 수 있는 가장 큰 요소가 생존에서 발휘된다. 생존은 서바이벌에서 가장 중심에 있는 필수재"라며 "팀 외부적으로는 조금 욕망을 부렸던 것 같다"고 귀띔했다.
이어 "거래나 협상을 할 때 제가 가진 필수재의 중요성과 희소성, 정보의 비대칭성을 이용해 유리하게 할 수 있도록 전략적으로 접근했다"며 "저는 이게 당연하고 현실적인 것이라고 생각해서 '욕망을 부렸다'고 생각하지 않는데, 보는 분들은 욕망이라고 느낄 수도 있을 것 같다"고 덧붙였다.
웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'은 오는 4일 오전 11시 첫 공개된다.