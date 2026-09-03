"벼락 결혼발표→혼전임신 아냐"...곽시양♥유지애, 1년 몰래 열애 끝 결실

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[스포츠조선 조민정 기자] "결혼은 빨리하고 싶지만 현실적으로 돈이 없다"고 고백했던 배우 곽시양이 느닷없는 결혼 소식으로 대중들에게 놀라움을 안겼다. 이런 곽시양이 열애 약 1년 8개월 만에 결혼 소식을 전한 가운데 예비신부는 그룹 러블리즈 출신 가수 겸 배우 유지애인 것으로 알려졌다.

곽시양의 소속사 9아토엔터테인먼트는 3일 "곽시양 배우가 오는 11월 유지애와 결혼식을 올릴 예정"이라며 "두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 미래를 약속하게 됐다"고 밝혔다.

유지애의 소속사 케이플러스홀딩스 역시 두 사람이 결혼을 준비하고 있다고 확인했다. 두 사람은 오는 11월 28일 서울 용산구의 한 호텔에서 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들을 초대해 비공개로 결혼식을 올릴 예정이다.

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두 사람을 둘러싼 열애설조차 없었던 만큼 대중은 공개 연애를 건너뛰고 곧바로 전해진 뜻밖의 결혼 소식에 놀라움을 감추지 못했다. 이와 관련, 곽시양 측은 혼전임신은 아니라고 설명했다.

곽시양과 유지애는 지인을 통해 자연스럽게 가까워졌고 약 1년 동안 조용히 교제한 것으로 전해졌다. 공개 열애는 물론 두 사람을 둘러싼 별다른 목격담이나 열애설도 없었던 만큼 곧바로 전해진 결혼 발표가 더욱 큰 놀라움을 안겼다.

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결혼 소식과 함께 곽시양이 지난해 1월 MBC '라디오스타'에서 털어놓은 현실적인 고민도 다시 주목받고 있다.

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당시 38세였던 곽시양은 "마음은 결혼을 정말 빨리하고 싶다"면서도 "그런데 현실적으로 돈이 없다"고 솔직하게 고백했다. 여러 작품에 꾸준히 출연하지 않았느냐는 질문에는 그동안 집안의 빚을 갚았다고 설명했다.

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곽시양은 늦둥이 막내로 태어난 데다 부모님의 건강이 좋지 않아 병원비 부담도 적지 않았다고 밝혔다. 자신을 위해 돈을 모으기보다 가족이 짊어진 경제적 문제를 먼저 해결해 왔던 셈이다.

그는 어려운 현실 속에서도 결혼을 포기한 것은 아니었다. "부모님께 행복하게 사는 모습을 보여드리고 싶다"며 언젠가 가정을 꾸리고 싶다는 바람을 드러냈다. 결혼한 뒤 배우자와 산티아고 순례길을 함께 걷고 싶다는 구체적인 로망까지 공개했다.

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곽시양은 2024년 진행된 인터뷰에서도 어린 시절부터 결혼을 꿈꿨다고 밝혔다. 그는 "행복한 가정을 꾸려 재미있게 살고 싶다"며 "'야'라고 부르면 '왜'라고 답할 수 있는 친구 같은 인생 동반자와 서로 의지하며 살아가고 싶다"고 말했다.

결혼에 대한 마음은 확고했지만 경제적인 현실을 고민했던 곽시양은 방송 고백 약 1년 8개월 만에 평생의 동반자를 공개하게 됐다. 약 1년간 유지애와 조용히 사랑을 키워온 끝에 바라던 가정을 이루게 된 것이다.

1987년생인 곽시양과 1993년생인 유지애는 여섯 살 차이다. 곽시양은 2014년 영화 '야간비행'으로 데뷔해 드라마 '오 나의 귀신님', '쌈, 마이웨이', '앨리스', '홍천기', '미남당', '재벌X형사', '굿파트너' 등에 출연했다.

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그는 오는 12일 첫 방송되는 KBS2 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애'로 안방극장에 복귀한다. 공교롭게도 작품 공개를 앞두고 실제 결혼 소식까지 전하며 일과 사랑을 동시에 잡았다.

유지애는 2014년 러블리즈로 데뷔해 '아츄', '안녕', '데스티니' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 이후 배우로 활동 영역을 넓혀 드라마 '7인의 탈출'과 '세 번째 결혼', 영화 '바람개비', '4분 44초' 등에 출연했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com