'더 커뮤니티2' 박세승, '연애남매' 친오빠 박재형 반응은…"탈락하면 돌아오지 마"

박세승. 사진제공=웨이브

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 박세승이 '더 커뮤니티2' 출연과 관련, 친오빠 박재형의 반응을 전했다.

박세승은 3일 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손' 온라인 제작발표회에서 "'욕망의 항아리'라는 별명이 억울해서 흑화했다"라며 "고향집에 돌아오는 마음"이라고 했다.

'더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원을 쥔 참가자들이 생존과 상금을 걸고 오직 거래를 통해 살아남아야 하는 사회 실험 서바이벌이다. 극한의 상황 속에서 거래와 협상, 갈등과 선택을 반복하며 새로운 질서를 만들어가는 플레이어들의 치열한 생존 게임을 담는다.

Advertisement

시즌1 '사상검증구역: 더 커뮤니티'는 정치, 젠더, 계급 등 서로 다른 가치관을 가진 참가자들이 하나의 공동체를 형성하는 과정을 담으며 화제를 모았다. 특히 제3회 청룡시리즈어워즈 예능·교양 부문 최우수작품상을 수상하며 작품성을 인정받았다.

이번 시즌 플레이어들은 화이트, 블루, 레드, 블랙 등 네 그룹으로 나뉘어 서로 다른 자원과 권한을 쥔다. 박세승은 "시즌1은 제 인생 서바이벌로 꼽을 만큼 감명 깊게 봤다. 섭외 제안이 왔을 때 정말 기뻤다"며 "이번 시즌은 거래와 협상이 중점이 된다고 해서 '어쩌면 나도 활약할 수 있지 않을까'라는 기대감에 출연하게 됐다"고 밝혔다.

Advertisement

특히 출연 사실을 친오빠 박재형에게만 알렸다고 했다. 두 사람은 앞서 JTBC 예능 '연애남매'에 함께 출연해 화제를 모은 남매다.

Advertisement

박세승은 "유튜브에서는 원수 같은 친오빠지만, 중요한 일에서는 진심으로 응원해주는 편"이라며 "오빠가 '나간 김에 끝까지 살아남아라', '중간에 탈락하면 돌아올 생각하지 마라'라고 진심을 다해 응원해줬다"고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이어 "유튜브를 한 지 2년이 넘었는데도 당시 습관이 직업병처럼 남아 있다"며 "상황이 닥쳤을 때 경우의 수를 쪼개고 분석하는 전략가적인 면모가 남아 있어 이번에도 그런 부분이 발현되는 상황이 많았던 것 같다"고 설명했다.

그러면서 "저의 전략가로서 장단점을 명확하게 알 수 있는 사건이 많았다"고 귀띔했다.

Advertisement

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'은 오는 4일 오전 11시 첫 공개된다.