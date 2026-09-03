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'낚시의 신', 신규 지역 '지중해' 추가…성장 콘텐츠도 확장

남정석 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

'낚시의 신', 신규 지역 '지중해' 추가…성장 콘텐츠도 확장

컴투스의 모바일 레포츠 게임 '낚시의 신'이 신규 지역과 성장 콘텐츠를 앞세워 업데이트를 진행했다.

이번 업데이트에서는 '루나리움' 월드에 신규 지역 '지중해'가 추가됐다. 이용자는 이국적인 분위기의 지중해에서 낚시를 즐길 수 있으며, 루나리움 전체에서 하루 최대 300회까지 낚시할 수 있다.

캐릭터 성장의 폭도 넓어졌다. 액세서리 최대 레벨이 기존 2100에서 2400으로 상향됐으며, 2200레벨 이후에는 '진주 결정', '블랙 오팔', '칠흑 지느러미'를 활용해 추가 성장할 수 있다. 신규 재료는 '아마존'과 '지중해'에서 얻을 수 있다.

배지 시스템은 이용 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 별도의 진화 과정 없이 '배지 포인트 분해'를 통해 일정 포인트를 모으면 다이아를 확정적으로 받을 수 있으며, 한 번에 분해할 수 있는 배지도 최대 120개로 늘었다.

경쟁 콘텐츠도 새롭게 선보인다. '제8해역 이벤트'에서는 최대 8명이 동일한 장비와 조건에서 낚시 실력으로 승부한다. 최상위 등급의 신규 진주 '자흑 진주'도 추가돼 액세서리 능력치를 강화할 수 있게 됐다. 업데이트와 함께 각인 성공 확률 및 비용 할인, 아이템 획득 이벤트와 신규·복귀 이용자를 위한 보상도 마련했다.

2014년 글로벌 출시된 '낚시의 신'은 전세계 누적 8500만 명 이상의 이용자를 확보하며 장기간 서비스를 이어가고 있다. 이번 업데이트는 신규 콘텐츠를 더하는 동시에 기존 성장 시스템의 편의성을 손보면서 장기 이용자들의 플레이 동기를 이어가는 데 초점을 맞췄다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

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