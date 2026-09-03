'낚시의 신', 신규 지역 '지중해' 추가…성장 콘텐츠도 확장

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컴투스의 모바일 레포츠 게임 '낚시의 신'이 신규 지역과 성장 콘텐츠를 앞세워 업데이트를 진행했다.

이번 업데이트에서는 '루나리움' 월드에 신규 지역 '지중해'가 추가됐다. 이용자는 이국적인 분위기의 지중해에서 낚시를 즐길 수 있으며, 루나리움 전체에서 하루 최대 300회까지 낚시할 수 있다.

캐릭터 성장의 폭도 넓어졌다. 액세서리 최대 레벨이 기존 2100에서 2400으로 상향됐으며, 2200레벨 이후에는 '진주 결정', '블랙 오팔', '칠흑 지느러미'를 활용해 추가 성장할 수 있다. 신규 재료는 '아마존'과 '지중해'에서 얻을 수 있다.

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배지 시스템은 이용 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 별도의 진화 과정 없이 '배지 포인트 분해'를 통해 일정 포인트를 모으면 다이아를 확정적으로 받을 수 있으며, 한 번에 분해할 수 있는 배지도 최대 120개로 늘었다.

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경쟁 콘텐츠도 새롭게 선보인다. '제8해역 이벤트'에서는 최대 8명이 동일한 장비와 조건에서 낚시 실력으로 승부한다. 최상위 등급의 신규 진주 '자흑 진주'도 추가돼 액세서리 능력치를 강화할 수 있게 됐다. 업데이트와 함께 각인 성공 확률 및 비용 할인, 아이템 획득 이벤트와 신규·복귀 이용자를 위한 보상도 마련했다.

2014년 글로벌 출시된 '낚시의 신'은 전세계 누적 8500만 명 이상의 이용자를 확보하며 장기간 서비스를 이어가고 있다. 이번 업데이트는 신규 콘텐츠를 더하는 동시에 기존 성장 시스템의 편의성을 손보면서 장기 이용자들의 플레이 동기를 이어가는 데 초점을 맞췄다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com