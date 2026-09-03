[SC현장]청룡 품은 '더 커뮤니티2', 더 독해졌다…"현실 정치판보다 무서워"(종합)

승우아빠, 이재용, 박세승, 신혜원, 이수민, 이지나, 정재호(왼쪽부터).사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] '더 커뮤니티'가 이번엔 신념이 아닌 '생존과 거래'로 인간의 민낯을 시험한다.

3일 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2') 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 권성민, 이지훈, 김정훈 PD와 박세승, 신혜원, 이재용, 승우아빠, 이지나, 이수민, 정재호가 참석해 새 시즌에 대한 이야기를 나눴다.

'더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원을 쥔 참가자들이 생존과 상금을 걸고 오직 거래를 통해 살아남아야 하는 사회 실험 서바이벌이다. 극한의 상황 속에서 거래와 협상, 갈등과 선택을 반복하며 새로운 질서를 만들어가는 플레이어들의 치열한 생존 게임을 담는다.

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시즌1 '사상검증구역: 더 커뮤니티'는 정치, 젠더, 계급 등 서로 다른 가치관을 가진 참가자들이 하나의 공동체를 형성하는 과정을 담으며 화제를 모았다. 특히 제3회 청룡시리즈어워즈 예능·교양 부문 최우수작품상을 수상하며 작품성을 인정받았다.

권성민 PD는 "다시 할 수 있게 돼 너무 기쁘다"면서도 "시즌1은 아무도 모를 때 시작해서 사람들이 틀어서 보고 '재밌다'고 해주셨다면, 시즌2는 '재밌을 것 같다'고 기대해주시니까 살짝 부담스럽다"고 털어놨다.

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이어 "인문, 사회 서바이벌이라는 정체성은 유지된다. 시즌1에서는 주로 정치학에 대한 이야기를 다뤘다면 시즌2에는 경제학, 국제정치, 외교 등의 개념도 많이 담았다. 역사 속 장면을 다시 보는 느낌도 받을 수 있을 것"이라고 설명했다.

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그러면서 "시즌1은 하나의 공동체 안에서 평소라면 만날 일이 없는 사람들이 직접 만나 합의와 시스템을 만들어가는 과정에 대한 이야기였다면, 시즌2에는 그러한 공동체가 여러 개 존재한다"며 "서로 쉽게 만나기 어렵고 공통의 합의를 만들어내도 강제력이나 구속력을 갖지 못하는 상황에서 정치가 어떤 모습을 가지게 되는지 볼 수 있을 것"이라고 짚었다.

승우아빠, 이재용, 박세승, 신혜원, 김정훈 PD, 권성민 PD, 이지훈 PD, 이수민, 이지나, 정재호(왼쪽부터)>사진제공=웨이브

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이번 시즌 플레이어들은 화이트, 블루, 레드, 블랙 등 네 그룹으로 나뉘어 서로 다른 자원과 권한을 쥔다. 그룹 안에서 벌어지는 정치뿐만 아니라 그룹과 그룹 사이의 이해관계까지 또 하나의 관전 포인트다.

게임 역시 이러한 구조를 구현하는 데 초점을 맞췄다. 이지훈 PD는 "게임을 설계하면서 중요하게 둔 포인트는 난이도 조절과 밸런스였다. 게임 결과가 하루의 거래에 영향을 미치고 생존과도 직결되기 때문에 출연자들이 각자의 능력을 발휘할 수 있도록 조절했다"며 "문과 서바이벌인 만큼 문과에서 다룰 수 있는 요소를 다양하게 게임에 녹이려고 했다"고 밝혔다.

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김정훈 PD는 "프로그램에는 크게 두 가지 게임이 있다. 지식을 기반으로 하는 생산 게임과 프로그램 전체를 관통하는 거래·협상 게임"이라며 "거래와 협상에서는 초기 세팅을 어떻게 잡느냐가 중요했기 때문에 수치를 설정하는 데 많은 고민을 했다"고 거들었다.

박세승. 사진제공=웨이브

이번 시즌 플레이어들의 면면도 다채롭다. '연애남매'로 얼굴을 알린 박세승은 시즌1의 팬이었다고.

박세승은 "시즌1을 제 인생 서바이벌로 꼽을 만큼 감명 깊게 봤다. 섭외 제안이 왔을 때 기뻤다"며 "거래와 협상이 중점이 된다고 해서 '나도 활약할 수 있지 않을까'라는 기대감에 출연하게 됐다"고 밝혔다.

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이어 "어떤 상황이 닥쳤을 때 경우의 수를 쪼개고 전략적으로 분석하는 습관이 직업병처럼 남아 있다"며 "이번에도 그런 전략가적인 면모가 발현되는 상황이 많았다. 전략가로서 제 장단점을 명확하게 알 수 있는 사건도 많았다"고 귀띔했다.

친오빠 박재형의 응원도 받았다. 박세승은 "섭외 당시 친오빠에게만 이야기했다. 유튜브에서는 원수 같지만 중요한 일에서는 진심으로 응원해주는 편"이라며 "'나간 김에 살아남아라', '중간에 탈락하면 돌아올 생각하지 마라'고 진심을 다해 응원해줬다"고 웃었다.

신혜원. 사진제공=웨이브

JTBC 기자 신혜원은 "정치, 시사 프로그램을 진행하고 있어서 섭외가 왔을 때 '나를 나락 보내려고 이런 섭외를 주셨나'라는 고민이 있었다"면서도 "시즌2의 정체성은 다르다는 설명을 듣고 설득됐다"고 말했다.

이어 "기자로 10년 넘게 살아오면서 직업이 제 정체성이 됐다. 신혜원의 민낯도 보고 싶다는 도전 의식이 있었다"며 "PD님이 자기검열이 불가능한 판을 깔아주셔서 제대로 한번 드러낼 수 있는 기회가 됐다"고 했다.

그러면서 "실생활에서 만나는 현실 정치판보다 더 무서운 판이었다"며 "화이트팀이 인원수도 많고 자칫하면 호구 잡힐 수 있는 입장일 때가 있었다. '우리 무시하지 마라, 한 방이 있다'는 역할을 자처하면서 만만하게 보이지 않으려고 노력했다"고 밝혔다.

승우아빠(왼쪽), 이재용. 사진제공=웨이브

회계사 이재용은 "제작진이 누구냐가 중요했다. 시즌1을 한 후 PD님이 책을 쓴 것을 봤는데, 재미뿐만 아니라 의미도 버무릴 수 있겠다고 생각했다"며 "'악마의 편집을 할 거냐'고 물어봤는데 그런 것을 좋아하지 않는다고 해서 신뢰를 가지고 출연하게 됐다"고 설명했다.

승우아빠는 "호기심이 많고 서바이벌을 좋아한다. 또 작게나마 콘텐츠를 만드는 사람으로서 어떻게 만들어지는지 직접 체험해보고 싶어 몸을 던졌다"고 출연 이유를 전했다.

그러면서도 "주방 생활을 오래 했는데 주방은 퇴근을 시켜준다. 하루가 끝나면 생각을 정리하고 다음 날을 준비할 시간이 있다. 그런데 여기서는 시작부터 끝까지 연속이다. 아침에 있던 감정이 남아 있는 상태에서 계속 얼굴을 봐야 했다. 그런 부분에서 난도가 높았다"고 회상했다.

이지나. 사진제공=웨이브

시즌1에 이어 유일하게 재출연한 이지나는 "여기저기 서바이벌을 투어하다가 고향집으로 돌아오는 마음이었다. 경제를 테마로 한다고 해서 경제학 전문가로서 조금 더 할 수 있는 게 있지 않을까 싶었다"고 말했다.

즌1에서 얻은 '욕망의 항아리'라는 별명에 대해서는 "나는 욕망을 보인 게 없는데 왜 '욕망의 항아리'인지 억울했다"며 "이번에는 진짜 '욕망의 항아리'를 해주겠다는 마음으로 흑화해서 돌아왔다"고 너스레를 떨었다.

생존권을 가진 블루팀에 속한 것을 언급하기도 했다. 이지나는 "생존은 서바이벌에서 가장 중심에 있는 필수재"라며 "제가 가진 필수재의 중요성과 희소성, 정보의 비대칭성을 이용해 거래에서 유리할 수 있도록 전략적으로 접근했다"고 밝혔다.

이수민. 사진제공=웨이브

배우 이수민은 "처음에는 섭외가 잘못 온 게 아닌가 싶었다. 그런데 제가 서바이벌, 도파민 중독자라 재미있을 것 같았다"며 "배우를 오래 하다 보니 상대를 뜯어보는 습관이 있는데 그게 장점이 됐는지 단점이 됐는지는 모르겠다"고 말했다.

이어 "다들 제가 거짓말을 잘할 거라고 생각하시는데 실제로도 거짓말을 잘했다"며 "다른 사람의 거짓말을 잘 알아봤다기보다 모두를 의심하면서 지냈다. '거짓말일지도 모른다'는 생각을 기저에 깔았다"고 해 활약을 궁금하게 했다.

정재호. 사진제공=웨이브

유일하게 블랙팀 1인으로 생존 경쟁에 나선 정재호도 있다. 시즌1에도 섭외를 받았지만 스케줄 문제로 출연하지 못했다는 정재호는 "시즌1이 너무 재미있어서 시즌2를 하게 되면 꼭 나가야겠다고 생각했다"며 "'하트시그널'도 시즌2에 출연했다. '2편은 1편을 뛰어넘지 못한다'는 징크스를 깨는 걸 좋아하는데, 이번에도 깰 수 있지 않을까 하는 기대감으로 나왔다"고 말했다.

커뮤니티 타운에 입성한 뒤에야 자신이 유일한 1인 팀이라는 사실을 알았다고. 정재호는 "다른 팀은 적게는 3명, 많게는 6명인데 저만 혼자라 처음에는 외롭겠다고 생각했다"며 "그런데 혼자라서 가능한 일도 많았다. 의사결정을 빠르게 할 수 있다는 게 장점이었다"고 설명했다.

그러면서 "사회에서 알고 있던 분들도 있는데 '이분들이 이렇게 행동한다고?' 싶은 부분이 많았다. 사람들이 이렇게 변할 수 있구나를 보는 게 소름 끼치고 재미있었다"고 귀띔했다.

'더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'은 오는 4일 오전 11시 웨이브에서 첫 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com