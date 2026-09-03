'선한 이미지’ 진태현, 반전 성격 고백 "너무 욱해..내가 잘못하면 박시은♥ 욕먹을 수도"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 진태현이 자신의 성격은 '선한 이미지'와 다소 거리가 있다고 솔직하게 털어놨다.

3일 '박시은 진태현 작은 테레비' 유튜브 채널에는 '박시은 진태현의 믿음 신앙이야기 분기별 점검 우리 모두 반성합시다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

진태현은 대중이 자신과 박시은을 선한 영향력을 끼치는 부부로 바라보는 것에 대해 "저희는 절대 선하지 않다. 그냥 직업이 특별한 연예인일 뿐"이라고 말했다.

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이어 "하나님에 대한 좋은 인식을 전하기 위해 진짜 조심한다"라고 신앙적인 책임감도 언급하며 "아내가 잘 안다. 제가 너무 욱하지 않나. 열이 많은 정도가 아니라 고온 사우나다. 사람들에게 손가락질 안 당하기 위해 노력한다"라고 말했다.

그러면서 "전투력이 많이 사라졌다. 제가 잘 못하고 다니면 아내를 욕 먹이는 행동이 되고, '아빠'라고 불러주는 애들에게도 영향이 가지 않나. 그래서 캄다운이 되더라. 인간은 믿으면 안 된다"라고 강조했다.

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진태현은 "사랑해주시는 건 감사하지만 저희도 인간인지라 실수도 많이 한다. 운전하면서 욕도 많이 하고 흉도 볼 때가 있다"라고 덧붙였고, 박시은도 "부족함 투성이"라며 고개를 끄덕였다.

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한편 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼했으며 이후 공개입양을 통해 세 딸을 뒀다. 두 사람은 최근 장애아동 치료비로 1000만원을, 독립유공자 후손을 위해 1000만원을 기부하는 등 꾸준히 선행을 이어가고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com