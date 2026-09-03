지스타 2026, 벡스코 밖에서도 즐긴다…센텀시티서 게임 팝업

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국제 게임 전시회 '지스타 2026' 기간 부산 센텀시티에서 게임을 직접 체험하고 관련 상품까지 만날 수 있는 팝업스토어가 열린다.

한국인공지능게임협회는 오는 11월 19일부터 22일까지 롯데백화점 센텀시티점 지하 2층 광장에서 열리는 '지스타 2026 PLAY ON & POP UP' 참가 기업과 인디게임팀을 모집한다고 밝혔다.

이번 행사는 벡스코 인근 실내 공간에서 대형 게임 IP와 인디게임, 팬 커뮤니티를 한데 묶는 형태로 마련된다. 게임 전시와 시연은 물론 굿즈 판매, 팬 대상 프로그램 등이 진행될 예정이다.

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참가 기업은 게임 및 캐릭터 굿즈를 전시·판매하고 현장에서 게임을 시연하며 이용자들과 만날 수 있다. 약 20개 인디게임팀도 참여해 직접 개발한 게임과 창작 콘텐츠를 선보인다. 기업에는 판매형 부스 공간이 제공되며, 인디게임팀은 프리마켓 형태의 매대를 이용할 수 있다. 인디게임팀 참가비는 팀당 30만원이며, 현장 판매액의 20%가 수수료로 책정된다.

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행사 참여 기업에는 롯데백화점 앱 푸시와 매장 내 사이니지, 백화점 회원 대상 프로모션 등도 지원된다. 협회 회원사 채널과 보도자료, 게임 전문 웹진 등을 통한 추가 홍보도 진행할 예정이다.

지스타가 벡스코 안에서 신작과 대형 게임사를 만나는 행사라면, 이번 팝업은 관람객의 동선을 백화점과 주변 상권으로 넓히면서 상대적으로 규모가 작은 인디게임과 이용자가 만날 접점을 만든다는 점에서 의미가 있다. 특히 인디게임팀에는 단순 전시를 넘어 현장에서 이용자 반응과 판매 성과를 확인할 수 있는 기회가 될 전망이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com