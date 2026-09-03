"두부상인데 빚 없는 남자" 유지애, ♥곽시양이 이상형이었네..결혼 발표에 재조명

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 곽시양과 그룹 러블리즈 출신 배우 유지애가 11월 결혼하는 가운데, 과거 방송에서 공개했던 유지애의 이상형 발언에도 관심이 쏠리고 있다.

유지애는 앞서 2024년 11월 지석진의 유튜브 채널 '지편한세상'에 출연해 자신의 연애관과 이상형에 대해 솔직하게 이야기한 바 있다.

요리를 마친 뒤 지석진과 편안하게 대화를 이어가던 중 연애에 대한 이야기가 나왔다. 지석진이 유지애에게 현재 남자친구가 있는지 물었고, 유지애는 "저 안 만난 지 좀 됐다"고 답하며 한동안 연애를 하지 않았다고 밝혔다.

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그러면서 지석진에게 직접 좋은 사람을 소개해 달라고 요청했다. 이에 지석진은 곧바로 "어떤 스타일 좋아하니? 구체적으로 갈게"라며 유지애의 이상형을 구체적으로 물었다.

유지애는 "선한 사람. 두부두부한데 대신 눈 동공이 약간 돌아야 된다. 약간 반짝반짝거리는 사람이 좋다"며 자신이 선호하는 남성상을 설명했다.

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경제적인 부분에 대해서는 "먹고 싶은 것을 먹을 수 있고 가고 싶은 곳에 갈 수 있는 정도면 된다"고 말했다. 끝으로 "빚이 없었으면 좋겠고, 머리숱도 없는 것보다는 있는 게 낫다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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187cm의 훤칠한 키와 선명한 이목구비를 자랑하는 곽시양이 과거 유지애가 밝힌 이상형과 묘하게 겹치면서, 두 사람의 결혼 소식에 팬들의 관심이 더욱 쏠리고 있다.

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한편 3일 곽시양, 유지애 양측은 "1년 여간의 만남을 통해 서로에 대한 사랑을 키워온 이들은 미래를 함께 하기로 약속했습니다. 결혼식은 오는 11월 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들을 모시고 비공개로 진행될 예정이며 양가의 뜻을 존중해 구체적인 사항은 공개하기 어려운 점 양해 부탁드립니다"라고 결혼을 공식 발표했다.

jyn2011@sportschosun.com