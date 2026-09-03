"침도 못 삼키고 통증에 오열" 슬리피, 딸 수족구 투병에 '지옥'..9일만 완치

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 슬리피가 첫째 딸 우아의 수족구병 투병으로 9일간 힘겨운 육아를 이어간 사연을 공개했다.

3일 슬리피의 유튜브 채널에는 '전염성 끝판왕 수족구. 우아도 피하지 못했습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 수족구병에 걸린 딸을 돌보는 과정부터 완치 판정을 받고 어린이집에 등원하기까지의 일상이 담겼다.

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슬리피는 "딸 우아가 먼저 구내염이 왔다. 그런데 구내염이 오면 수족구병이 올 수 있다고 하더라. 수족구병에 걸리면 전염력이 강해서 어린이 집에 못 간다. 최악이다"라고 전했다.

수족구병으로 인해 9일간 어린이집에 못 보내고 가정 보육 중이라는 슬리피는 "사실 애가 아파하는게 제일 무섭다. 구내염이 먼저 오면 목 부분이 다 헐어서 침도 못 삼킨다. 침을 못 삼키니까 침을 물고 운다. 계속 운다"라고 털어놨다. 이어 "밥도 못 먹고, 약도 못 먹는다"라며 "애도 아프고 우리도 힘들고 마음도 아픈데다가 어린이 집도 안가니까"라고 고충을 전했다.

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자료화면으로 딸 우아가 울며 힘들어 하는 모습이 나와 안타까움을 자아냈다.

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둘째 아이에게 병이 옮을 가능성도 걱정했다. 슬리피는 "거기다가 둘째가 있으니까 둘째까지 옮으면 어떡하나 싶었다"라고 우려했지만, 다행히 둘째는 별다른 증상을 보이지 않았다고 전했다.

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감염 경로에 대해서도 언급했다. 슬리피는 어린이집에서 단체 물놀이가 있었던 사실을 떠올리며 "어린이 집에서 먼저 한명이 확진된 뒤 점점 늘어나서 같은 반에 여섯 명까지 확진됐다"라고 설명했다.

이후 우아의 완치 여부를 확인하기 위해 병원을 찾았다. 검진 결과는 다행히 긍정적이었다. 의료진은 우아의 상태를 확인한 뒤 "다 나았다. 어린이집에 등원할 수 있다"라고 안내했다. 슬리피는 완치 판정을 받은 뒤 "천국이다. 천국"이라며 안도했다.

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슬리피는 이번 일을 겪으며 수족구병의 고충을 직접 체감했다고 밝혔다. 그는 "이번에 9일이 내가 육아 한 중에 제일 힘들었다"라며 "아이가 그냥 24시간 짜증내고, 잠도 잘 못 잔다. 왜 수족구가 그렇게 무섭다고 얘기하는지를 이제 알았다"라고 그간의 고충을 전했다.

한편 슬리피는 지난 2022년 8세 연하 비연예인과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

jyn2011@sportschosun.com