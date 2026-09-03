"팬들께 죄송" 유지애, ♥곽시양과 결혼 발표 후 무거운 심경 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 곽시양과 러블리즈 출신 배우 유지애가 결혼을 공식 발표한 가운데, 두 사람이 자필 편지로 팬들에게 직접 소감을 전했다. 유지애는 팬들에게 결혼 소식이 기사로 먼저 알려진 데 대한 미안한 마음을 드러냈다.

곽시양은 3일 자신의 SNS에 편지를 올리고 "저에게 평생을 함께 하고 싶은 소중한 인연이 생겼습니다"라며 결혼 소식을 전했다.

이어 "서로에 대한 믿음과 사랑을 바탕으로 앞으로의 삶을 함께 걸어가기로 약속했다"며 "힘든 시간에는 서로의 든든한 편이 되어주고 기쁜 순간에는 함께 웃으며 따뜻한 가정을 이루어 가려고 한다"고 밝혔다.

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팬들을 향해서는 "가정을 이루고 한층 더 성숙해진 모습으로, 그리고 배우로서 좋은 작품과 연기를 보여드리도록 열심히 하겠다"며 감사 인사를 전했다.

유지애 역시 "서로를 아끼고 의지하며, 앞으로의 시간을 함께 하고 싶은 사람이 생겼다"며 새로운 시작을 알렸다.

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특히 유지애는 팬들이 기사를 통해 먼저 소식을 접하게 된 것에 대해 "죄송하다"며 "저에게 소중한 이야기인만큼 조금 더 신중하게 전하고 싶었는데, 그러지 못해 마음이 무겁다"고 전했다.

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그러면서 "좋은 마음으로 저의 새로운 시작을 따뜻하게 축하해 주시면 정말 기쁠 것 같다"고 당부했다.

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두 사람은 약 1년간 교제해왔으며, 오는 11월 양가 가족과 가까운 지인들만 초대한 가운데 비공개로 결혼식을 올릴 예정이다.

jyn2011@sportschosun.com