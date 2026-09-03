서인영, 들것 실려간 '진짜사나이' 응급 상황…"공황장애 알리면 안 데려갈까 봐"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 서인영이 과거 '진짜사나이' 출연 당시 훈련 중 쓰러졌던 순간을 떠올리며 당시에는 밝히지 못했던 공황장애 사실을 털어놨다.

3일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "목숨 걸고 준비한 서인영 '눈물의 워터밤' 현장 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 제작진은 "어제 문득 알고리즘에 MBC '진짜사나이' 서인영 편이 떠서 봤다"라면서 당시 구보 훈련 중 쓰러졌던 일을 언급했다.

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이에 서인영은 "이제 이야기하는 거지만 그때 진짜 쓰러져서 들것에 실려갔다"라면서 당시를 떠올렸다. 이어 "응급으로 수액 넣고 당 넣었더니 갑자기 깼다"라면서 "공황장애가 있다고 그날 처음으로 이야기를 했다"라고 말했다.

서인영은 당시 공황장애 사실을 미리 알리지 않았던 이유에 대해서도 털어놨다. 그는 "공황장애 있다고 하면 안 데려갈까봐 제작진한테 말을 안 했다"라면서 "뒤늦게 공황장애 이야기를 했더니 '그걸 이제 이야기하면 어떡하냐'고 난리가 났었다"라고 밝혀 당시 상황을 전했다.

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'진짜사나이' 출연 당시 33세였던 서인영의 과거 모습에 대한 이야기도 이어졌다. 제작진은 "얼굴 되게 어려 보였다. 코가 신데렐라 코였다"라고 물었다. 그러자 서인영은 "아니다. 신데렐라 다음 코다. 내가 코 수술만 다섯 번이다"라면서 "'우리 결혼했어요' 코는 또 따로 있다"라고 너스레를 떨며 자신의 과거 모습에 대해 거침없이 이야기해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com