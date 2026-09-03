서인영, 지방흡입 후 저혈압 쇼크 왔다…"다신 못할 것 같지만 만족도 높아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 서인영이 10년 만의 무대를 위해 체중 감량부터 지방흡입까지 감행했던 과정을 솔직하게 털어놨다.

3일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "목숨 걸고 준비한 서인영 '눈물의 워터밤' 현장 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

'워터밤' 당일, 서인영은 춤 연습 기간에 대해 "한 달 반 했다. 중간에 지방흡입 해서 연습 기간이 한 달 반이 됐다. 안 했으면 연습 더 할 수 있었다"라고 말했다.

Advertisement

이어 지방흡입에 대해서는 "다시는 지방흡입은 못 할 것 같다"라면서 "근데 만족도는 너무 높다. 그때 그냥 누워버리길 잘했다. 이따가 입는 옷이 상당이 많이 파였다. 그냥 수영복이다"라고 말했다.

앞서 서인영은 지난달 22일 강원도 속초에서 열린 '워터밤 속초 2026' 무대에 올랐다. 특히 서인영은 워터밤 무대를 위해 한 달간 다이어트로 46kg까지 감량한 데 이어 레이저 시술과 팔뚝 지방흡입을 받았다. 그 결과 이날 금발 머리에 흰색 바디슈트를 입고 무대에 오른 서인영은 탄탄한 몸매를 드러내며 시선을 사로잡았다.

Advertisement

무대 의상에도 남다른 공을 들였다. 서인영은 "의상도 이를 갈았다"라면서 "사비 더 들였다. 아이키도 멋있게 해줬다. 완전 콘셉트를 딱 정했다"라며 무대를 위해 직접 준비한 의상에 대한 만족감을 드러냈다.

Advertisement

무엇보다 이번 워터밤 무대는 서인영에게 특별한 의미가 있었다. 서인영은 "공황장애 때문에 행사를 중단했다. 차에 오래 타면 폐쇄가 왔다. 그래서 진짜 행사는 10년 만이다"라고 털어놨다.

Advertisement

이후 10년 만에 무대에 오르게 된 서인영은 "병원에서 휠체어 탔던 거, 지방 흡입하고 저혈압 쇼크 온 거, 그동안 욕먹었던 거, 입을 잘 못 놀려서 워터밤까지 하게 됐는데 그런 게 주마등처럼 지나가면서 어제 갑자기 눈물이 나더라"고 털어놔 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com