소유, 전학 오자 男학생들 창문에 ‘다닥다닥’…정진운 “학교 간판 바뀌겠구나”

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 소유가 초등학교 시절부터 남다른 인기를 누렸던 사실이 공개됐다. 스스로 "양천구에서 나를 모르면 간첩"이라고 할 정도로 유명했다는 정진운조차 소유가 전학 온 순간 학교의 '간판'이 바뀔 것을 직감했다고 털어놨다.

지난 2일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 '끼리끼리'에서는 일본 메기지마와 쇼도시마를 여행하는 이창섭, 정진운, 소유의 모습이 그려졌다. 1991년생 동갑내기인 세 사람은 식사를 하며 학창 시절과 연습생 시절의 인연을 되짚었다.

이날 정진운과 소유는 초등학교 5학년 때 같은 학교를 다닌 동창이라고 밝혔다. 정진운은 소유가 학교에 처음 전학 왔던 날을 생생하게 기억하고 있었다.

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정진운은 당시 소유를 보기 위해 다른 반 남학생들까지 몰려들었다며 "소유네 반 창문에 남자애들이 다 붙어 있었다"고 말했다. 낯선 전학생 한 명의 등장에 학교 전체가 들썩일 정도로 소유의 외모와 존재감이 큰 관심을 받았다는 것이다.

그는 소유를 처음 본 순간 "초등학교의 간판이 바뀌겠구나 싶었다"고 회상했다. 자신 역시 학교와 동네에서 상당한 인기를 누리고 있었지만 소유가 등장하자 주목도가 단번에 뒤집힐 것을 직감했다는 설명이었다.

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정진운은 "우리 학교에 연예인이 온 줄 알았다"면서도 일부러 소유를 보러 가지 않았다고 밝혔다. 그는 "그때는 내가 가서 보는 게 너무 자존심이 상했다"고 솔직하게 고백해 웃음을 자아냈다.

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이어 정진운은 자신의 학창 시절 인기도 만만치 않았다고 맞섰다. 그는 "양천구에서 나를 모르면 간첩이었다"고 주장하며 당시 여학생들이 자신을 따라다닐 정도였다고 회상했다. 이에 소유와 이창섭은 정진운의 넘치는 자신감을 장난스럽게 받아치며 티격태격했다.

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초등학교를 대표하는 인기 학생이었던 정진운과 전학과 동시에 모든 남학생의 관심을 받은 소유가 훗날 각각 2AM과 씨스타로 데뷔했다는 점도 흥미를 더했다. 어린 시절부터 남다른 존재감을 자랑했던 두 사람이 같은 시기 가요계를 대표하는 아이돌로 다시 만난 셈.

이창섭과 정진운 사이에도 뜻밖의 과거 인연이 있었다. 이창섭은 가수 데뷔 전 연습생으로 생활하던 당시 2AM의 무대에 백댄서로 참여했다고 밝혔다. 해당 무대는 2AM이 '잘못했어'로 활동하던 시기의 행사였다. 이창섭은 무대에서 댄서들이 2AM 멤버들의 그림자처럼 움직이는 퍼포먼스를 소화했다며 자신이 정진운의 뒤에서 벨트를 잡고 춤을 췄다고 회상했다. 당시에는 무대의 주인공과 백댄서로 만났던 두 사람이 이후 각각 비투비와 2AM 멤버로 가요계에서 활동하고 군 생활까지 함께한 절친이 됐다는 사실이 놀라움을 안겼다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com