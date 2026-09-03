"믿고 따라오라고" 변요한, ♥티파니 한마디에 10년 비행기 공포 극복..결혼 결심한 이유

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 변요한이 티파니와 결혼을 결심하게 된 특별한 계기를 처음으로 공개했다.

3일 추성훈의 유튜브 채널을 통해 공개된 '야노시호, 티파니 시청주의 요망 (ft.똑 닮은 변요한, 추성훈)' 영상에는 변요한이 출연했다.

변요한과 티파니는 약 1년 반의 교제 끝에 올해 2월 혼인신고를 하고 법적 부부가 됐다. 변요한은 결혼을 결심한 이유에 대해 "항상 상대를 지키기 위해 데이트했던 것 같다"며 "그런데 저를 지켜주는 여자, 저한테 용기를 주고 극복하게 하는 사람을 처음 만났다"고 말했다.

Advertisement

특히 변요한은 자신의 오랜 비행기 공포를 극복하게 해준 티파니와의 일화를 털어놨다. 그는 "제가 정말 몸이 안 좋아 가지고 여행을 한 10년 동안 못 갔던 것 같다. 비행기 타는 게 무서워서 가까운 데부터 늘리고 있던 상황이었다"고 설명했다.

그러던 중 티파니가 직접 비행기표를 끊어주며 "자기 믿어라. 따라와라"라고 했다고. 변요한은 "저한테 가장 좋은 자리를 끊어줬다. 본인은 저보다 한 단계 낮은 좌석을 선택했다. 당시는 공식적으로 열애 사실을 알리지 않았던 시기였기 때문이다"고 전했다.

Advertisement

이어 변요한은 "제가 딱 비행기에서 내리자마자 '이게 뭐지?' 이런 감정은 처음이었다. 제가 연기 생활도 오래 했고 적은 나이도 아닌데 새로운 감정을 느꼈던 것 같다"고 당시를 떠올렸다.

Advertisement

현재 결혼 생활에 대해서는 "너무 좋다"면서도 "오래오래 사랑하고 싶어서 체력 안배를 하려고 한다. 불타오르는 것보다 평정심을 유지하려고 한다"라며 웃음을 자아냈다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com