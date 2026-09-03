"욕심 많아 좋은女 안 보여"…48세 전현무, 선우용여 '결혼' 팩폭에 '당황'

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 선우용여가 전현무에게 결혼에 대한 돌직구를 날려 웃음을 안겼다.

3일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 "단 한번도 생일잔치 안해본 82세 선우용여 눈물의 팔순잔치"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 선우용여는 MBC '전지적참견시점' 촬영을 위해 MBC를 찾은 가운데 전현무가 선우용여에게 인사를 하기 위해 대기실을 찾았다.

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무려 20년 만의 재회라는 전현무에 선우용여는 "너 진짜 그땐 아기였구나"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "여자 친구 생겼냐"라고 물었고, 전현무는 "없다"라고 답했다.

전현무는 선우용여의 변함없는 모습에 감탄했다. 그는 "진짜 건강하시다. '어려 보인다', '젊어 보인다' 이런 차원이 아닌 것 같다"라고 하자, 선우용여는 "건강에 대해서는 내가 아주 집중적이다. 잘 놀고 잘 먹는다. 특별히 하는 건 없다. 레이저 해본 적도 없다"라며 자신만의 건강 비결에 대해 전했다.

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이어 전현무는 선우용여에게 "탈모도 없으시다"라고 말하자, 선우용여는 "앞에 조금 빠지는 거 아니냐"라고 말했다. 그러자 전현무는 "에잇 그 정도는"이라면서 "나는 다 날아갔다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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그러자 선우용여는 "요즘 젊은 사람들이 노인보다 더 빨리 늙는 것 같다"라면서 "스트레스는 자기가 만드는 거다. 자기가 괴로워하고 그러는 가운데 더 늙어지고 젊은 사람들이 요즘 놔야 할 것 안 놓더라"라며 욕심을 내려놓을 필요가 있다고 강조했다.

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이에 전현무는 "뭐를 놔야 하냐"라고 물었고, 선우용여는 "욕심이 많아서 좋은 여자도 눈에 안 보이는 거다"라고 돌직구를 날렸다. 결국 전현무는 "녹화 때 뵙겠다"라면서 자리에서 벌떡 일어나 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com