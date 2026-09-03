리센느 원이, 시상식 무대서 이선민 ‘샤라웃’…무대 바라보던 삼촌 결국 오열

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 리센느 원이가 한국방송대상 축하 무대에서 개그맨 이선민을 향한 특별한 '샤라웃'을 보냈다. 무명에 가까웠던 시절 인연을 맺은 두 사람이 나란히 전성기를 맞아 지상파 시상식에서 다시 만난 장면에 이선민은 끝내 눈물을 보였다.

리센느는 3일 서울 마포구 상암 MBC 공개홀에서 열린 제53회 한국방송대상에 축하 가수로 참석해 히트곡 '프리티 걸' 무대를 선보였다.

공연에 앞서 객석에서 마이크를 잡은 이선민은 "한번 불러보도록 하겠다. 원이야 나와! 리센느 야호!"라고 외치며 리센느를 힘껏 응원했다. 무대에 등장한 원이는 "선민 삼촌 고마워요"라고 화답했다.

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이선민은 리센느 공식 응원봉을 손에 쥔 채 공연 내내 누구보다 열정적으로 흔들었다. 객석에서 노래를 따라 부르고 환호하며 원이의 무대를 지켜보는 모습은 마치 조카의 성장을 바라보는 삼촌을 연상하게 했다.

원이도 이선민을 위한 특별한 엔딩을 준비했다. 무대 말미 이선민의 시그니처 동작으로 알려진 '언밸런스 암스' 포즈를 취하며 객석을 향해 샤라웃을 보낸 것이다.

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자신만 알아볼 수 있는 동작으로 고마움을 표현한 원이를 본 이선민은 벅차오르는 감정을 참지 못했다. 환하게 웃던 그는 이내 눈시울을 붉혔고, 두 사람의 교감을 지켜본 참석자들도 박수를 보냈다.

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이선민과 원이의 인연은 지난해 8월 공개된 K카 공식 유튜브 콘텐츠 '나의 연수 아저씨'를 통해 시작됐다. 운전면허를 갓 취득한 원이가 이선민에게 도로 연수를 받는 과정을 담은 콘텐츠였다.

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당시 이선민은 긴장한 원이를 차분하게 안심시키고 초보 운전자의 눈높이에 맞춰 운전을 가르쳤다. 원이 역시 이선민을 '선민 삼촌'이라 부르며 편안하게 따랐다. 두 사람의 자연스러운 '삼촌과 조카' 케미는 온라인에서 큰 사랑을 받았다.

콘텐츠를 촬영할 당시 원이는 대중에게 이름을 널리 알리기 전이었고, 이선민 역시 긴 무명 생활 끝에 웹 예능을 중심으로 조금씩 활동 영역을 넓혀가던 시기였다.

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이후 원이는 리센느의 '러브 어택' 역주행과 각종 방송·광고 활동으로 대세 아이돌로 떠올랐다. 이선민도 '나 혼자 산다'와 '놀면 뭐하니?' 등 지상파 예능에 잇달아 출연하며 전성기를 맞았다.

두 사람은 지난 2월 서로의 성공을 기원하는 약속도 나눴다. 이선민은 원이에게 훗날 대형 시상식의 엔딩 요정으로 카메라에 잡히면 자신을 기억한다는 의미로 특정 포즈를 해달라고 부탁했다. 원이는 "그걸 위해 꼭 1등 해야 할 것 같다"며 약속을 받아들였다.

원이 역시 이선민에게 "삼촌은 무조건 고정 프로그램을 하나 해야 한다"고 응원했다. 이에 이선민은 "너는 5년 안에 마마 엔딩 요정을 하고, 삼촌은 지상파 메인 MC가 돼서 너를 게스트로 부르겠다"고 미래를 그렸다.

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비록 마마 무대는 아니었지만 원이는 한국방송대상 축하 공연에서 이선민의 시그니처 포즈를 선보이며 약속을 미리 지켰다. 신인 아이돌과 무명 개그맨으로 만났던 두 사람이 성공한 뒤 같은 시상식에서 재회한 순간이었다.

앞서 이선민은 지난 8월 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 하프타임쇼에 오른 리센느를 바라보며 눈물을 쏟은 바 있다. 한층 더 큰 무대에 선 원이가 이번에는 자신을 직접 샤라웃하자 또 한 번 감격을 감추지 못했다.

누리꾼들은 "둘 다 성공해 같은 시상식에서 만난 것이 진짜 눈물 포인트", "선민 삼촌과 원이의 서사가 영화 같다", "약속을 잊지 않고 포즈를 해준 원이가 감동적이다" 등의 반응을 보였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com