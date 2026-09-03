‘46kg 감량’ 서인영, 후배 다영 꽃바구니 보고 오열…전화번호 교환까지

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 서인영이 후배 다영의 뜻밖의 꽃 선물에 눈물을 보였다. 무대 위 카리스마와는 다른 따뜻한 선후배의 순간이 훈훈함을 자아냈다.

최근 공개된 콘텐츠에는 '워터밤 속초 2026' 무대를 준비하는 서인영의 모습이 담겼다. 리허설을 마치고 대기실로 돌아온 서인영은 자신을 기다리고 있던 화려한 꽃바구니를 발견하고 놀라움을 감추지 못했다.

꽃바구니를 보낸 주인공은 우주소녀 출신 가수 다영이었다. 특히 다영은 꽃과 함께 진심을 빼곡하게 적은 장문의 손편지를 전해 감동을 더했다. 예상하지 못한 후배의 응원에 울컥한 서인영은 "감동이다. 후배들이 나를 사랑해 주는지 몰랐다"며 고마운 마음을 드러냈다.

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서인영은 다영에게 먼저 "전화번호 줄 수 있어?"라고 물으며 한층 가까워지고 싶은 마음도 표현했다. 두 사람은 연락처를 주고받으며 새로운 가요계 선후배 인연을 맺었다. 당당하고 강렬한 이미지로 사랑받아온 서인영이 다영의 정성 앞에서 눈물을 보이는 반전 모습도 눈길을 끌었다.

다영 역시 최근 솔로 가수로 활동 영역을 넓히며 존재감을 보여주고 있다. 워터밤 무대에서는 솔로곡 'body'를 비롯한 퍼포먼스로 건강미와 에너지를 발산하며 새로운 '서머퀸'으로 주목받았다. 이에 워터밤 무대를 통해 각자의 매력을 보여준 두 여성 솔로 가수의 만남이 더욱 특별하게 다가왔다.

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한편 서인영은 지난 8월 22일 열린 '워터밤 속초 2026'에 출연했다. 무대를 앞두고 체중을 46kg까지 감량했다고 밝혔던 그는 '신데렐라', '너를 원해', 쥬얼리의 '슈퍼스타' 등 대표곡을 선보이며 변함없는 무대 장악력을 과시했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com