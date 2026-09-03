‘마약 혐의’ 과즙세연, 변호사 통해 재차 해명 “탈색=모발 제출 3주 후”

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[스포츠조선 조민정 기자] 인터넷 방송인 과즙세연이 향정신성의약품 투약 혐의로 경찰 수사를 받는 가운데 법률대리인을 통해 구체적인 경위를 재차 밝혔다. 타인의 수면제를 복용한 잘못은 인정하면서도 대리처방과 마약 투약, 증거인멸 의혹에는 선을 그었다.

과즙세연의 법률대리인인 법률사무소 묘수 안형서 변호사는 3일 공식 입장문을 내고 "이번 사안은 과즙세연이 교제 상대방과 갈등을 겪던 중 상대방이 소지하고 있던 졸피뎀 성분의 수면제를 복용한 뒤 응급실로 이송돼 치료받은 일에서 시작됐다"고 설명했다. 이어 과즙세연이 해당 수면제를 직접 대리처방받거나 그 과정에 관여한 사실은 없다고 주장했다. 마약이나 대마를 불법적으로 소지하거나 사용했다는 의혹 역시 사실과 다르다는 입장이다.

다만 처방받은 당사자가 아닌 과즙세연이 연인 케이의 수면제를 복용한 사실 자체는 인정했다. 법률대리인은 "타인의 수면제를 복용하는 행위가 지닌 법적 의미와 위험성을 충분히 인식하지 못했다"며 "법률 자문을 거쳐 잘못을 깨닫고 깊이 반성하고 있다"고 전했다.

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최근 머리를 짧게 자르고 탈색한 것을 두고 제기된 증거인멸 의혹도 반박했다. 과즙세연 측에 따르면 그는 지난 8월 4일 자발적으로 수사기관에 출석해 모발을 임의 제출했다. 커트와 탈색은 그로부터 약 3주 뒤인 8월 25일 이뤄졌기 때문에 경찰 조사와는 관계가 없다는 설명이다.

앞서 과즙세연은 입건 사실이 알려진 뒤 개인 방송을 켜고 "마약 안 했다. 대리처방 안 했다. 탈색 전에 조사받았다"고 해명한 바 있다. 이번에는 변호사를 통해 사건의 경위와 날짜를 공개하며 기존 입장을 보다 구체적으로 정리했다.

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서울 강남경찰서는 지난 7월 30일 과즙세연과 연인인 BJ 케이 등 3명을 마약류관리법 위반 혐의로 불구속 입건해 조사하고 있다. 케이는 지인을 통해 향정신성의약품인 수면제 등을 대신 처방받은 혐의를 받는 것으로 알려졌다.

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케이는 앞서 방송을 통해 수면제 대리처방 문제로 경찰 조사를 받은 사실을 인정하며 현재는 정상적인 절차로 처방받고 있다고 밝혔다. 과즙세연과 케이는 지난 4월 열애 사실을 공개했다.

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양측의 해명과 별개로 경찰 수사가 진행 중인 만큼 구체적인 혐의 인정 여부는 향후 조사 결과를 통해 가려질 전망이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com