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'5분 수술'이라더니…송은이, 방아쇠 수지 증후군 수술 후 "염증 많아 오래 걸려"

정안지 기자

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'5분 수술'이라더니…송은이, 방아쇠 수지 증후군 수술 후 "염증 많아 오래 걸려"

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 송은이가 오른손 엄지에 생긴 방아쇠수지 증후군으로 수술을 받았다.

3일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 "수발 들러 왔다가 제철 새우 먹고 가는 P들의 병수발"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 송은이는 "살이 조금 빠졌다. 연초에 건강한 할머니가 되기 위해서 건할 루틴을 했는데 루틴이 잘 지켜지고 있는 편인 것 같다"라며 근황을 전했다.

이어 "그중에서 하나 최근에 못한 게 다이어리를 잘 못 쓰고 있다"라면서 "오른손 엄지에 방아쇠 수지 증후군에 걸렸다"라고 털어놨다. 송은이는 자신의 오른손을 공개하며 "엄지손가락에 방아쇠수지가 생겼다. 지금 약간 빨갛게 부어 있다"고 설명했다.

'5분 수술'이라더니…송은이, 방아쇠 수지 증후군 수술 후 "염증 많아 오래 걸려"

송은이는 "스테로이드 주사도 맞고 했는데 나아지지 않아서 결국 수술을 하는 걸로 결정했다"고 밝혔다. 수술 일정도 전했다. 그는 "내일 수술하고 입원을 해야한다고 한다"라면서 "심각한 건 아니다. 수술은 5분, 10분이면 끝난다고 한다"고 담담하게 말했다.

이후 송은이는 다음날 수술을 받고 퇴원했다. 이에 직원들은 수술 후 회복 중인 송은이의 '수발러'를 자처하며 그의 집을 찾았다. 집에서 휴식을 취하던 송은이는 수술받은 손에 얼음찜질을 하며 직원들을 맞았다. 송은이는 "생각보다 간단하지 않아서 시간이 좀 걸렸다"며 "안에 염증이 많이 생겼다"며 수술 당시 상황을 전했다.

anjee85@sportschosun.com

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