'5분 수술'이라더니…송은이, 방아쇠 수지 증후군 수술 후 "염증 많아 오래 걸려"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 송은이가 오른손 엄지에 생긴 방아쇠수지 증후군으로 수술을 받았다.

3일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 "수발 들러 왔다가 제철 새우 먹고 가는 P들의 병수발"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 송은이는 "살이 조금 빠졌다. 연초에 건강한 할머니가 되기 위해서 건할 루틴을 했는데 루틴이 잘 지켜지고 있는 편인 것 같다"라며 근황을 전했다.

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이어 "그중에서 하나 최근에 못한 게 다이어리를 잘 못 쓰고 있다"라면서 "오른손 엄지에 방아쇠 수지 증후군에 걸렸다"라고 털어놨다. 송은이는 자신의 오른손을 공개하며 "엄지손가락에 방아쇠수지가 생겼다. 지금 약간 빨갛게 부어 있다"고 설명했다.

송은이는 "스테로이드 주사도 맞고 했는데 나아지지 않아서 결국 수술을 하는 걸로 결정했다"고 밝혔다. 수술 일정도 전했다. 그는 "내일 수술하고 입원을 해야한다고 한다"라면서 "심각한 건 아니다. 수술은 5분, 10분이면 끝난다고 한다"고 담담하게 말했다.

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이후 송은이는 다음날 수술을 받고 퇴원했다. 이에 직원들은 수술 후 회복 중인 송은이의 '수발러'를 자처하며 그의 집을 찾았다. 집에서 휴식을 취하던 송은이는 수술받은 손에 얼음찜질을 하며 직원들을 맞았다. 송은이는 "생각보다 간단하지 않아서 시간이 좀 걸렸다"며 "안에 염증이 많이 생겼다"며 수술 당시 상황을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com