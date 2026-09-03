"아이 13명 낳았다고 악플" 남보라 母, 만삭 딸 출근 끝까지 말린 진짜 이유

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라의 어머니가 만삭의 딸이 반찬가게에 출근하는 것을 말린 이유를 털어놔 눈길을 끌었다.

3일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 남보라와 엄마의 일촉즉발 모녀전쟁이 펼쳐졌다.

남보라는 어머니의 반찬가게 3호점을 맡아 운영하며, 만삭임에도 초보 지점장의 열정을 활활 불태워 화제를 모았다. 하지만 남보라는 현재 파업 중이었다. 그는 동생과의 전화 통화에서 "처음에 가게 오픈하고 내가 얼마나 열심히 했는데.. 엄마가 나 일 못한다고, 하는 거 없다고 뭐라 하더라"라며 속상한 마음을 털어놨다.

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잠시 후 집으로 엄마가 찾아왔다. 만삭인 딸을 위해 이것저것 가져온 엄마. 하지만 두 사람의 분위기가 냉랭했다.

남보라는 "온 김에 이야기 좀 해"라며 엄마와 마주 앉았다. 알고 보니 남보라와 엄마가 반찬가게 운영을 두고 의견 충돌이 있었던 것.

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대화에 나선 남보라는 "가게 운영하고 있는데 스케줄 논의 없이 업무를 밀어 붙이니까 내가 일처리를 하느라 계속 나간거 아니냐. 현재도 내가 뒷일을 계속 봐주고 있는 상태다"라고 말했지만 엄마는 "너 없어도 우리가 알아서 잘 하니까 걱정하지 말아라"라고 대응했다.

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이어 남보라는 소스 상품화 제안 받은 것을 언급하며 "이 기회를 잡고 싶다"고 했지만, 어머니는 반찬 사업이 안정화된 후 소스 사업을 진행하자고 반대했다.

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어머니는 "지금 당장 애 낳으러 가야하는데 사업을 확대하면 어떡하느냐. 너는 우선 아이 낳고 잘 키우는게 우선이다"고 강조했다. 어머니는 "일단 육아에 집중해라"고 했지만, 남보라는 거듭 "일과 육아 다 잘할 자신 있다"고 큰소리쳤다.

그러자 어머니는 "내가 아이 13명 낳았다고 사람들이 악플 달지 않느냐. 너가 가게에 나가 있는 걸 보고 사람들이 '만삭인데 왜 일하나, 먹고 살기 힘든가' 이런얘기 할 수도 있다. 그런 얘기 듣고 싶지 않다"고 솔직한 심정을 털어놨다.

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그러면서 "만삭인 네가 나와서 일하는거에 대해서 긍정적으로 생각하는 사람이 많지 않다"며 "일단 아이 잘 낳아라. 나중에 복직시켜 주겠다"고 딸을 설득했다.

jyn2011@sportschosun.com