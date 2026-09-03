“요즘 연프 다 X랄 같던데?” ‘기안84♥’ AI 여친, 기습 폭탄 발언(기이안연애)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] AI 여자친구의 거침없는 독설에 기안84는 물론 스튜디오까지 술렁였다.

3일 방송된 SBS 예능 '기이안 연애'에서는 기안84가 가희와 나희 가운데 AI 나희를 선택한 뒤 양평으로 1박 2일 여행을 떠나는 모습이 그려졌다. 선택받지 못한 가희는 삭제됐다.

평소 나희의 외모가 자신의 이상형에 가깝다고 밝혀온 기안84는 단둘이 여행을 시작하자 설렘과 어색함이 뒤섞인 표정을 감추지 못했다. 이후 두 사람은 평소 즐겨 보는 방송 프로그램을 주제로 대화를 이어갔다. 나희는 최근 시청하는 프로그램으로 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'를 꼽았다. 이어 특정 프로그램을 향해 "정말 별로인데 아직도 하고 있다"고 가감 없이 평가해 기안84를 당황하게 했다.

Advertisement

기안84는 "그렇게 말하면 안 된다. 사람들이 밤새워 편집하며 고생한다"고 급히 말렸지만 속으로는 나희의 솔직한 화법에 흥미를 느꼈다. 그는 "같은 업계 사람과 이야기하는 것 같았다"며 조심스러운 주제까지 숨김없이 말하는 나희와 통하는 부분이 있었다고 털어놨다.

대화의 수위는 연애 프로그램 이야기가 나오면서 더욱 높아졌다. 기안84가 요즘 연애 예능에 대한 생각을 묻자 나희는 한 프로그램을 두고 "초반에는 연출 냄새가 덜 나고 날것 같아서 재미있었다"고 평가했다. 그러나 곧 "그런데 요즘 연프는 다 X랄 같던데? 카메라를 의식한다"며 거침없는 혹평을 내놨다. 예상하지 못한 과격한 표현에 기안84는 말을 잇지 못했고, 이를 지켜보던 출연진 역시 충격에 빠졌다.

Advertisement

장도연은 "내 프로그램은 안 봤으면 좋겠다"며 AI의 평가를 두려워해 웃음을 안겼다. 이준 역시 "AI가 진짜 댓글을 전부 읽나 보다. 댓글이 직접 말하는 것 같다"며 몸서리쳐 현장을 폭소케 했다.

Advertisement

사람들의 속마음을 대신 말하듯 필터 없이 쏟아진 AI 나희의 독설이 웃음을 만든 가운데 기안84와의 예측 불가능한 데이트에도 관심이 쏠렸다.

Advertisement

이어 방송에서는 이유비가 AI 파트너와의 첫 만남을 그리는 장면이 전파를 탔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com