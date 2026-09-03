“그남자 뽀샤시했잖아” 이유비, 엄지윤 폭로에 당황…이준 “나도 알아”(기이안 연애)

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이유비의 과거 연애사를 둘러싼 절친들의 의미심장한 폭로가 이어졌다. 엄지윤이 '그때 그 남자'를 언급한 데 이어 이준까지 아는 이야기라고 거들면서 이유비를 진땀 흘리게 했다.

3일 방송된 SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서는 세 명의 AI 남자친구 가운데 이훈을 선택한 이유비가 그의 절친 엄지윤을 만나는 모습이 그려졌다.

첫인사를 나눈 두 사람은 이훈의 외모와 이유비의 이상형을 주제로 대화를 시작했다. 이유비는 이훈을 바라보며 "내가 좋아하는 타입은 아니다. 나는 늑대상을 좋아하지 않는다"고 솔직하게 말했다. 이를 들은 엄지윤은 이유비의 취향을 이미 잘 알고 있다는 듯 "맞아. 너 강아지상 좋아하지. 약간 뽀샤시하고 그런 스타일"이라고 답했다. 예상하지 못한 구체적인 설명에 당황한 이유비는 곧바로 "아니, 그건 아니고"라며 수습에 나섰다.

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그러나 엄지윤은 물러서지 않았다. 그는 "그러면 그때 그 남자는 왜 뽀샤시했지?"라고 과거의 누군가를 소환했고 허를 찔린 이유비는 눈에 띄게 당황했다. 실명을 밝히지 않은 채 두 사람만 아는 듯한 연애 이야기가 등장하면서 현장에는 묘한 긴장감과 웃음이 동시에 흘렀다.

스튜디오에서 이를 지켜보던 장도연은 "두 사람만 아는 뭔가가 있나 보네요"라며 호기심을 드러냈다. 이때 이준이 태연하게 "저도 압니다"라고 끼어들어 웃음을 샀다.

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앞서 이유비는 연애하지 않은 지 "2~3년 정도 된 것 같다"며 솔로 3년 차 근황을 밝혔다. 그는 "누군가를 만날 때 확 몰입하는 스타일"이라며 "내 연애 세포를 깨워줬으면 좋겠다. 지금은 완전히 무덤에 묻힌 상태"라고 털어놨다.

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이유비와 드라마에서 호흡을 맞췄던 이준은 그의 연애 스타일에 대해 "남자들의 마음을 잘 이해하지 못하더라. 그래서 내가 설명해줬다"고 밝혔다. 이유비를 속속들이 아는 엄지윤과 이준이 연이어 과거사를 소환한 가운데 AI 남자친구 이훈이 잠든 그의 연애 세포를 다시 깨울 수 있을지 관심이 모인다.

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한편 이유비는 배우 견미리의 딸이자 배우 이다인의 언니다. 가수 겸 배우 이승기와는 처형·제부 사이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com