"양수 1cm밖에 없다" 남보라, 출산 3일 앞두고 충격 진단..결국 응급 제왕절개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 출산을 불과 3일 앞두고 양수 부족 진단을 받아 긴급 제왕절개 수술을 받았던 사연이 공개됐다.

3일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 13남매 맏딸 국민장녀 남보라가 애타게 기다려온 뱃속 콩알이와 드디어 마주하는 모습이 그려졌다.

이날 공개된 VCR에서 남보라는 출산 예정일 3일을 앞두고 검진을 받기 위해 병원을 찾았다.

Advertisement

차를 직접 운전해 병원으로 향하며 남보라는 "어제 새벽 3시에 갑자기 처음 느껴보는 진통이랄까 배가 너무 아픈 거다. 그래서 잠을 거의 못 잤다"며 "처음 느껴보는 진통이어서 '아기한테 문제가 있나' 걱정됐다"고 털어놨다.

그런데 검진 도중 남보라는 담당의로부터 충격적인 소견을 들었다. 담당의는 "양수가 진짜 너무 없다. 양수가 1cm밖에 없다. 보통 10cm가 정상이다"고 말해 충격을 안겼다.

Advertisement

바로 추가 검사가 진행됐고, 결국 담당의는 "이거는 수술해야 한다. 제왕절개 해야한다. 오늘 바로 (수술)하는 게 좋다"고 힘주어 말했다.

Advertisement

그동안 남보라는 의료진의 개입을 최소화한 '자연주의 출산'을 하기 위해 많은 준비를 해왔다. 하지만 긴박한 상황에 응급 제왕절개 수술을 하게 된 것. 스튜디오에서 남보라는 당시를 회상하며 "저도 자연주의 출산을 하고 싶어서 운동도 열심히 하고 가족들도 설득했는데 출산은 진짜 제 마음대로 되는 게 아니더라"라고 아쉬워했다.

Advertisement

아무 준비 없이 홀로 병원에 온 남보라는 남편에게 전화를 걸어 "양수가 너무 없어서 아기 빨리 꺼내야 한다고 한다. 혼자 무섭다"라며 눈물 뚝뚝 흘렸다.

잠시 후 수술복을 입은 남보라가 수술실로 향했다. 갑자기 시작된 수술. 모두들 불안해하며 기다리는 가운데 드디어 콩알이가 세상에 나왔다. 아들의 얼굴을 마주한 남보라는 기쁨의 엄마 미소를 지어 훈훈함을 자아냈다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com