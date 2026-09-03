“덱스는 사람이랑 수영하는데 나는 기계랑” 기안84, 방수팩 속 AI 라희와 수영…결국 이상형 1순위(기이안 연애)

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[스포츠조선 조민정 기자] 기안84가 세 번째 AI 소개팅 상대 라희의 매력에 단단히 빠졌다. 처음에는 AI와 함께 수영하게 된 자신의 처지를 자조했지만 물놀이가 끝난 뒤 라희를 이상형 1순위로 올려놓으며 확연히 달라진 마음을 드러냈다.

3일 방송된 SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서는 기안84가 펜션에 마련된 수영장에서 세 번째 AI 소개팅녀 라희와 데이트를 즐기는 모습이 그려졌다.

라희는 귀여운 외모와 밝고 긍정적인 성격으로 등장부터 기안84의 시선을 사로잡았다. 기안84 역시 라희가 지금까지 만난 AI 소개팅 상대 가운데 자신의 이상형에 가장 가깝다며 호감을 숨기지 않았다. 라희가 수영을 제안하자 기안84는 반가워하면서도 갑작스러운 상황에 당황한 듯 복잡한 표정을 지었다. 물놀이를 기대하는 설렘과 AI 파트너를 태블릿PC로 마주해야 하는 현실 사이에서 묘한 이중적 반응을 보인 것.

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기안84는 수영장으로 향하면서 "덱스는 인간이랑 수영을 하는데 내 이번 생은 기계랑 하게 되는구나"라고 말해 웃음을 자아냈다. '태어난 김에 세계일주'에서 함께했던 덱스가 과거 연애 프로그램 방송에서 사람들과 낭만적인 수영을 즐겼던 모습과 자신의 AI 데이트를 비교하며 씁쓸한 농담을 던진 것.

그러나 수영이 시작되자 기안84의 태도는 완전히 달라졌다. 그는 라희의 밝은 에너지와 적극적인 모습에 점차 몰입했고, 어색함도 잠시 잊은 채 데이트를 즐겼다. 라희 역시 특유의 긍정적인 성격으로 분위기를 이끌며 기안84와 예상 밖의 호흡을 보여줬다.

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물놀이를 마친 뒤 기안84는 라희를 향한 호감이 크게 상승했음을 인정했다. 앞서 만났던 소개팅 상대들을 제치고 라희가 단숨에 이상형 1순위로 올라선 순간이었다.

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AI와 수영해야 한다며 자조하던 기안84가 오히려 가장 강하게 마음을 빼앗긴 가운데 라희가 마지막 선택에서도 그의 1순위를 지킬 수 있을지 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com